«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

  Há 3h e 26min
Leandro já veio responder publicamente a Pedro, após o vencedor do Secret Story expor atitudes que o deixaram em choque

O conflito entre Pedro e Leandro agravou-se após o fim do programa e esta quarta-feira, dia 14 de janeiro, conheceu um novo capítulo. Pedro esteve esta manhã no Dois às 10, da TVI, e expôs algumas atitudes do ex-amigo, já fora do programa, que o deixaram em choque. Horas depois, Leandro veio responder publicamente e garantir que apenas está a seguir com a sua vida.

«Dizem que fui uma desilusão por simplesmente estar a viver a minha própria vida? Eu não sou um prisioneiro dos desvaneios de ninguém. Se muitos vivem em ciclos finalizados, a culpa não é minha», escreveu. «Eu sei que em breve essa tentativa desesperada de desqualificar o meu livre-arbítrio vai cansar», acrescentou Leandro.  

Esta manhã, no Dois às 10, o vencedor do reality show falou da relação com Leandro e foi implacável: «Não está, nós saímos da casa  dias depois dele e ele muita coisa disse, que não acredita na nossa amizade, que fomos falsos e ele junta-se a pessoas que não me dizem nada, que são a Liliana e o Fábio». 

«Fico triste com a postura dele de não me ter dado os parabéns, só me ligou duas vezes no Instagram e acho que foi só para ficar bem visto. Eu acho que tem a ver com o meu segredo ter sido descoberto, depois o da Marisa e a partir daí descambou tudo», acrescentou Pedro Jorge. 

O grande vencedor continuou: «Achei estranho ele jogar contra mim. Ele pensava que seria o vencedor e ficou ainda mais com inveja por ter sido eu, se fosse a Marisa não lhe caía tão mal».

«O Leandro está a viver a base das redes sociais, eu estou a ligar à família. Quando ele se desligar e quiser falar comigo uma coisa mais genuína, sim. Estou aberto a falar com ele», rematou Pedro Jorge. 

