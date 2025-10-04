Ao Minuto

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»
01:39

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

12:50
Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento 'quente' no sofá com beijos apaixonados
01:42

Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados

12:32
Marisa e Marisa Susana implacáveis: «Ela procura para ter palco (…) quer aparecer em tudo»
04:19

Marisa e Marisa Susana implacáveis: «Ela procura para ter palco (…) quer aparecer em tudo»

12:18
A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm

A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm

12:10
O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge com Lídia em imagens - Big Brother

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge com Lídia em imagens

11:32
Má-língua de manhã entre três concorrentes? «Há aqui pessoas com muita maldade»
03:53

Má-língua de manhã entre três concorrentes? «Há aqui pessoas com muita maldade»

11:22
Mariana confessa: «Ela tem um jogo que eu não gosto»
01:33

Mariana confessa: «Ela tem um jogo que eu não gosto»

10:42
Lídia critica Marisa Susana: «Teve de necessidade que tivessem pena dela, não aguentou a pressão»
01:09

Lídia critica Marisa Susana: «Teve de necessidade que tivessem pena dela, não aguentou a pressão»

10:39
Fábio e Liliana em momento de intimidade ao acordar: «Estamos cada vez mais próximos»
03:48

Fábio e Liliana em momento de intimidade ao acordar: «Estamos cada vez mais próximos»

10:16
Liliana confessa estar preocupada com «a imagem que passa lá para fora». E esta é a reação de Fábio
06:23

Liliana confessa estar preocupada com «a imagem que passa lá para fora». E esta é a reação de Fábio

10:13
Fábio desabafa com Liliana: «Seria injusto eu sair agora por causa disso, tenho receio»
05:13

Fábio desabafa com Liliana: «Seria injusto eu sair agora por causa disso, tenho receio»

10:11
Agarradinho a Liliana e com as mãos nas pernas dela, Fábio garante: «Não estou a fazer jogo contigo»
05:14

Agarradinho a Liliana e com as mãos nas pernas dela, Fábio garante: «Não estou a fazer jogo contigo»

10:09
Liliana e Fábio conversam sobre o futuro e a relação com Zé é tema
04:32

Liliana e Fábio conversam sobre o futuro e a relação com Zé é tema

10:07
Liliana com medo de ser expulsa no domingo. Veja a conversa com Fábio
01:58

Liliana com medo de ser expulsa no domingo. Veja a conversa com Fábio

10:04
Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho
01:14

Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho

10:04
Liliana e Fábio não se largam. Nem a lavar os dentes…
03:35

Liliana e Fábio não se largam. Nem a lavar os dentes…

10:01
Pedro não cala revolta: «Eu não posso admitir (…) vim para aqui para fazer amigos, ou quê?»
03:05

Pedro não cala revolta: «Eu não posso admitir (…) vim para aqui para fazer amigos, ou quê?»

09:59
Marisa avisa Pedro: «Vais passar lá para fora uma pessoa agressiva»
01:01

Marisa avisa Pedro: «Vais passar lá para fora uma pessoa agressiva»

09:27
Imagens do momento: Sandro tenta convencer Liliana a terminar com Zé. E a reação dela chocou todos
04:01

Imagens do momento: Sandro tenta convencer Liliana a terminar com Zé. E a reação dela chocou todos

09:23
O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa
01:09

O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa

09:22
Casa celebra aniversário de Marisa, mas Pedro continua lavado em lágrimas. E não é o único
05:17

Casa celebra aniversário de Marisa, mas Pedro continua lavado em lágrimas. E não é o único

09:22
Marisa recebe presente de aniversário especial e não contém a emoção
02:19

Marisa recebe presente de aniversário especial e não contém a emoção

09:10
Marta Cardoso diz que Liliana ainda não acabou tudo e Marcia Soares surpreende: «O Zé já»
04:40

Marta Cardoso diz que Liliana ainda não acabou tudo e Marcia Soares surpreende: «O Zé já»

09:08
Mimos e ciúmes: Química entre Fábio e Liliana é cada vez mais forte. E as imagens falam por si
03:16

Mimos e ciúmes: Química entre Fábio e Liliana é cada vez mais forte. E as imagens falam por si

08:46
Pedro não contém as lágrimas, após confronto e fecha-se no WC: «Eu tenho pessoas lá fora»
04:26

Pedro não contém as lágrimas, após confronto e fecha-se no WC: «Eu tenho pessoas lá fora»

A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm
  • Secret Story
  • Há 1h e 43min

  • Secret Story
  • Há 1h e 43min
A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm - Big Brother

Pedro e Lídia envolveram-se numa acesa discussão.

O Secret Story está ao rubro e Pedro e Lídia são a prova disso. Os dois concorrentes protagonizaram a discussão mais forte desta edição e o momento foi transmitido em direto no Extra desta sexta-feira. 

Tudo aconteceu após uma dinâmica em que cada grupo fez um 'roast' ao outro. Pedro não gostou da atitude de alguns colegas e Lídia e Liliana aproveitaram para o provocar. 

Pedro mostrou-se cada vez mais incomodado e cedeu à pressão, perdendo a cabeça com gritos e acusações fortes. O colegas tiveram mesmo de intervir na tentativa de acalmar os ânimos, que estavam muito exaltados. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens deste tenso confronto. 

Temas: Pedro Lidia

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge com Lídia em imagens

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge com Lídia em imagens

Há 1h e 52min
Pedro não contém as lágrimas, após confronto e fecha-se no WC: «Eu tenho pessoas lá fora»

Pedro não contém as lágrimas, após confronto e fecha-se no WC: «Eu tenho pessoas lá fora»

Hoje às 08:46
«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir

«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir

Hoje às 08:42
«Não consegues ser 1% humilde»: Liliana critica postura de Leandro

«Não consegues ser 1% humilde»: Liliana critica postura de Leandro

Ontem às 12:30
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Ontem às 09:59
Dylan e Lídia aos gritos após Especial. E há mais concorrentes envolvidos

Dylan e Lídia aos gritos após Especial. E há mais concorrentes envolvidos

2 out, 09:13
«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir
02:34

«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir

Hoje às 08:42
«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
01:17

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Ontem às 15:45
O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa
01:09

O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa

Hoje às 09:23
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho
01:14

Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho

Há 3h e 58min
Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Há 1h e 6min
A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm

A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm

Há 1h e 43min
Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Ontem às 18:56
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Ontem às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Ontem às 16:28
Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story
03:33

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story

Ontem às 09:39
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

2 out, 19:46
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Há 1h e 6min
Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Ontem às 18:56
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Ontem às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Ontem às 16:28
A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

Ontem às 12:21
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Ontem às 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
A enfrentar separação, Sónia Jesus recebe mensagem de pessoa especial: "Uma verdadeira gostosa"

A enfrentar separação, Sónia Jesus recebe mensagem de pessoa especial: "Uma verdadeira gostosa"

Há 1h e 26min
Zé Lopes vive momento único: "Não me deixaram passar a meia-noite sozinho"

Zé Lopes vive momento único: "Não me deixaram passar a meia-noite sozinho"

Há 1h e 43min
Catarina Miranda agarrada a pessoa especial: "Uma felicidade que não se explica"

Catarina Miranda agarrada a pessoa especial: "Uma felicidade que não se explica"

Há 2h e 10min
Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Ontem às 13:08
Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Ontem às 10:36
