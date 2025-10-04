A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm

O Secret Story está ao rubro e Pedro e Lídia são a prova disso. Os dois concorrentes protagonizaram a discussão mais forte desta edição e o momento foi transmitido em direto no Extra desta sexta-feira.

Tudo aconteceu após uma dinâmica em que cada grupo fez um 'roast' ao outro. Pedro não gostou da atitude de alguns colegas e Lídia e Liliana aproveitaram para o provocar.

Pedro mostrou-se cada vez mais incomodado e cedeu à pressão, perdendo a cabeça com gritos e acusações fortes. O colegas tiveram mesmo de intervir na tentativa de acalmar os ânimos, que estavam muito exaltados.

