Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro
«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro

Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana
Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana

«Não admite a pessoa que ela é»: Ana tem opinião polémica sobre concorrente
«Não admite a pessoa que ela é»: Ana tem opinião polémica sobre concorrente

Liliana faz confissão inesperada a Leandro: «A minha estratégia foi por água abaixo mal ele ficou no estúdio»
Liliana faz confissão inesperada a Leandro: «A minha estratégia foi por água abaixo mal ele ficou no estúdio»

«Não ando atrás de ninguém, quando sinto que não sou desejada »: Liliana e Fábio pegam-se em nova discussão
«Não ando atrás de ninguém, quando sinto que não sou desejada »: Liliana e Fábio pegam-se em nova discussão

Tenso: Pedro compara Leandro a ex-concorrentes de outras edições
Tenso: Pedro compara Leandro a ex-concorrentes de outras edições

Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações
Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações

Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras
Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras

Depois de "discussão" com Leandro, Fábio revela que assistiu a tudo no confessionário
Depois de "discussão" com Leandro, Fábio revela que assistiu a tudo no confessionário

Leandro e Liliana juntam-se para "enganar os colegas": «Tive de estar a levar contigo»
Leandro e Liliana juntam-se para "enganar os colegas": «Tive de estar a levar contigo»

Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito»
Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito»

Amigos ou rivais? Leandro e Liliana esclarecem relação que os une
Amigos ou rivais? Leandro e Liliana esclarecem relação que os une

Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote»
Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote»

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

«O meu ex-namorado ficou no estúdio» Liliana fala sobre estratégias de jogo
«O meu ex-namorado ficou no estúdio» Liliana fala sobre estratégias de jogo

Leandro dirige-se a Pedro: «Estás melhor calado. Aviso-te perante a Marisa»
Leandro dirige-se a Pedro: «Estás melhor calado. Aviso-te perante a Marisa»

Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz
Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro
«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes
«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes

Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...»
Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...»

Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro
Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro

«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa
«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa

Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!»
Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!»

Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana»
Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana»

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

  • Secret Story
  • Há 3h e 30min
O Secret Story 9 entrou na reta final. Saiba qual é o top 6 desta edição, segundo as preferências do público.

A duas semanas da grande final, foi revelado o mais recente Ranking de Popularidade e Pedro mantém-se invicto no primeiro lugar. Por sua vez, Liliana ocupa o fim da tabela. Fique a conhecer o top 6 do público do reality show da TVI.

Pela 8ª semana consecutiva, Pedro ocupa a primeira posição do ranking, com 92% de votos pela positiva e 8% de votos negativos. Segue-se Marisa em segundo lugar e Leandro em terceiro. O Gangue dos Frescos continua a manter o pódio há várias semanas.

Inês encontra-se a meio da tabela, em quarto lugar, seguida por Fábio, que esta semana ocupa a quinta posição. Por fim, Liliana é a concorrente que menos conquistou o público esta semana, com 85% de votos negativos e 15% de votos pela positiva. A concorrente, que foi das menos "gostadas" pelo público no início do formato, volta a ocupar o último lugar, depois de várias semanas no meio da tabela.

Pode ver aqui o ranking completo:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

