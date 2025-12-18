Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

A duas semanas da grande final, foi revelado o mais recente Ranking de Popularidade e Pedro mantém-se invicto no primeiro lugar. Por sua vez, Liliana ocupa o fim da tabela. Fique a conhecer o top 6 do público do reality show da TVI.

Pela 8ª semana consecutiva, Pedro ocupa a primeira posição do ranking, com 92% de votos pela positiva e 8% de votos negativos. Segue-se Marisa em segundo lugar e Leandro em terceiro. O Gangue dos Frescos continua a manter o pódio há várias semanas.

Inês encontra-se a meio da tabela, em quarto lugar, seguida por Fábio, que esta semana ocupa a quinta posição. Por fim, Liliana é a concorrente que menos conquistou o público esta semana, com 85% de votos negativos e 15% de votos pela positiva. A concorrente, que foi das menos "gostadas" pelo público no início do formato, volta a ocupar o último lugar, depois de várias semanas no meio da tabela.

Pode ver aqui o ranking completo:

