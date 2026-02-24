Ao Minuto

Discussão no Secret Story! Luzia confronta Sara: «Era mais fácil ser uma borboleta social»

História de Lourenço Odin foi a grande inspiração de Pedro na mudança de sexo. E o ex-concorrente já reagiu - Big Brother

História de Lourenço Odin foi a grande inspiração de Pedro na mudança de sexo. E o ex-concorrente já reagiu

O concorrente revelou que se inspirou na história semelhante de outro colega de uma edição anterior do Secret Story.

Pedro revelou o seu segredo esta segunda-feira no Especial do Secret Story: «Mudei de sexo», uma revelação surpreendente, que esconde uma história forte de superação e força. 

O concorrente desta décima edição diz que soube «desde sempre» que não se sentia bem como mulher: «Desde que eu me lembro por gente que sentia que não estava no corpo certo e dei logo sinais disso. Eu era infeliz daquela forma», contou. 

Depois, Pedro revelou que se inspirou na história de um ex-concorrente do Secret Story, que tinha o mesmo segredo quando entrou na Casa: «Eu assumi-me aos 16 anos, mas vou referir já aqui o facto de que este programa é muito importante para mim», começou por referir. 

«Porque houve um concorrente da Casa 4, o Lourenço Odin, ele assumiu perante Portugal inteiro que é transexual e acho que foi a primeira pessoa que realmente se mostrou a todo o Portugal e deu a conhecer que isso era possível», acrescentou. 

O jovem sublinhou ainda a importância de vencer o programa, para conseguir concluir o processo de mudança de sexo na íntegra: «Ganhar este prémio significa eu concluir as cirurgias que tanto quero», explicou, adiantando que ainda tem o aparelho reprodutor feminino. 

Após esta revelação de Pedro, Lourenço Odin já reagiu nas redes sociais: «Vai, meu menino. Estou contigo sempre», escreveu nas stories do Instagram. 

