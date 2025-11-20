Segredo familiar desvendado: Pedro emociona ao expor a luta da mãe contra um tumor

Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

No Secret Story 9, Pedro é muito reservado no que toca à sua vida privada, principalmente porque quer proteger a todo o custo os segredos que esconde com a mulher, Marisa. Porém, abriu uma exceção numa dinâmica da casa, em que revelou que a mãe enfrentou um tumor.

A atividade foi proposta pela Voz na passada terça-feira, 18 de novembro, onde todos os concorrentes revelaram histórias por detrás das suas cicatrizes. Pedro falou sobre a mãe, Regina Geraldes, e revelou que esta enfrentou um momento muito frágil de saúde, numa altura em que estava emigrada.

«Recebi uma chamada da minha mãe a dizer que lhe tinha aparecido um pequeno tumor no peito. Foi o momento mais difícil da minha vida, porque ela sempre batalhou para que não falhasse nada à nossa família. Ela sozinha, sem a nossa ajuda... Passou por tudo sozinha. Passa por tudo sozinha. E isso custa-me bastante», contou Pedro, de lágrimas nos olhos

E acrescentou: «Felizmente, fez a operação e está tudo bem. Está controlado.» Pedro não escondeu a admiração que tem pela mãe. «Sempre fez tudo para que não faltasse nada à nossa família. Para mim, a minha mãe é tudo. Foi uma mulher guerreira e tem todo o valor», reforçou.