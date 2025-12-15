Afinal, Pedro e Marisa viveram noite romântica? Cristina Ferreira faz revelação em direto: «Dormiram juntos...»

Cristina Ferreira já esclareceu a maior curiosidade que pairava no ar sobre a noite Pedro e Marisa. Afinal, o casal já teve direito à primeira noite romântica?

A expectativa sobre a primeira noite do casal sem nada a esconder era muita e Cristina Ferreira esclareceu tudo esta manhã, no Dois às 10.

Sem segredos e sem se preocuparem com os colegas, Pedro e Marisa puderam viver, finalmente, um momento romântico a dois, na mesma cama. «Dormiram juntos», contou Cristina Ferreira no programa desta manhã. Imediatamente, Claúdio Ramos questionou: «E fizeram coisas?». «Não sei», admitiu Cristina.

Marisa e Pedro Jorge entraram na casa mais vigiada do País com segredos distintos, mas que os relacionavam um ao outro. O segredo de Pedro foi revelado na semana passada por Inês. A atitude impulsiva de Marisa, que acabou a beijar o marido à frente de todos, colocou o seu segredo em risco. Este domingo, toda a verdade sobre a relação foi esclarecida. E agora, Pedro e Marisa podem amar-se à vontade.