As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

Ao Minuto

19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família - Big Brother
02:07

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa - Big Brother

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio - Big Brother

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família - Big Brother
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo» - Big Brother
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má» - Big Brother
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?» - Big Brother
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas» - Big Brother
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

11:47
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...» - Big Brother
03:00

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

11:43
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa» - Big Brother
01:15

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

11:42
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali» - Big Brother
02:15

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

11:39
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro» - Big Brother
05:11

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

11:28
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação» - Big Brother
01:14

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

11:27
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder» - Big Brother
01:39

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

11:25
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou» - Big Brother
01:24

Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

11:23
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez» - Big Brother
03:48

Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»

11:23
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?» - Big Brother
03:48

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»

11:19
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio - Big Brother
03:00

Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio

11:17
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo» - Big Brother
03:23

Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»

11:12
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros» - Big Brother
01:27

Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»

10:44
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...» - Big Brother
05:50

Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»

10:39
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade» - Big Brother
08:19

Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»

10:30
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa» - Big Brother
03:38

Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»

10:04
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...» - Big Brother
02:58

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

21:25
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
02:10

Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

  • Secret Story
  • Há 1h e 34min
As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa» - Big Brother

Marisa Pires fez uma partilha emotiva nas redes sociais e está a deixar os fãs rendidos.

Longe da casa mais vigiada do país e já afastada da intensa exposição mediática do estúdio, Marisa Pires, que terminou a competição em quarto lugar com apenas 4% dos votos, recorreu ao Instagram para partilhar um momento em família, deixando claro que o regresso a casa aconteceu da melhor maneira. 

Na companhia dos filhos, Yara e Théo, a companheira de Pedro Jorge fez uma partilha no num storie de Instagram, onde surgem o namorado e os filhos.  O storie está a dar que falar por entre os fãs do casal e a mensagem que a finalista do reality show escolheu para a partilha foi simples mas cheia de intensidade: «E no fim é tudo isto que importa 🤍».  

O casal admitiu desde o primeiro dia que a intensão em participar no Secret Story sempre foi pelos filhos e, em entrevista, depois da saída da casa, Pedro Jorge já revelou que o valor que ganhou vai servir para dar uma vida melhor às crianças. 

Veja o vídeo. 

Relacionados

Após vencer o Secret Story, Pedro chora com descoberta sobre os filhos: «Não me conhecem»

Pedro depara-se com drama familiar após a vitória: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Final inesquecível! Pedro vence o Secret Story 9 e protagoniza reencontro mais esperado da noite
Temas: Pedro Marisa

Mais Vistos

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Hoje às 14:19
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
02:58

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

Hoje às 10:04
Pedro reencontra-se finalmente com a filha e nós revelamos as imagens do momento

Pedro reencontra-se finalmente com a filha e nós revelamos as imagens do momento

Ontem às 18:57
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Hoje às 15:12
Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

1 out 2024, 19:37
Ver Mais

Notícias

As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

Há 1h e 34min
Ainda com Liliana dentro da casa, Fábio deu um passo importante na relação

Ainda com Liliana dentro da casa, Fábio deu um passo importante na relação

Há 2h e 25min
Depois do Secret Story, o que fizeram Inês e Dylan? A imagem que mostra tudo

Depois do Secret Story, o que fizeram Inês e Dylan? A imagem que mostra tudo

Há 2h e 41min
Após vencer o Secret Story, Pedro chora com descoberta sobre os filhos: «Não me conhecem»

Após vencer o Secret Story, Pedro chora com descoberta sobre os filhos: «Não me conhecem»

Há 3h e 38min
«Que grande máquina»: Joana D’Albuquerque mostra novo carro e faz furor. A marca é luxuosa

«Que grande máquina»: Joana D’Albuquerque mostra novo carro e faz furor. A marca é luxuosa

Há 3h e 49min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

Há 1h e 34min
Ainda com Liliana dentro da casa, Fábio deu um passo importante na relação

Ainda com Liliana dentro da casa, Fábio deu um passo importante na relação

Há 2h e 25min
Depois do Secret Story, o que fizeram Inês e Dylan? A imagem que mostra tudo

Depois do Secret Story, o que fizeram Inês e Dylan? A imagem que mostra tudo

Há 2h e 41min
Após vencer o Secret Story, Pedro chora com descoberta sobre os filhos: «Não me conhecem»

Após vencer o Secret Story, Pedro chora com descoberta sobre os filhos: «Não me conhecem»

Há 3h e 38min
«Que grande máquina»: Joana D’Albuquerque mostra novo carro e faz furor. A marca é luxuosa

«Que grande máquina»: Joana D’Albuquerque mostra novo carro e faz furor. A marca é luxuosa

Há 3h e 49min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal
10:07

Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal

Hoje às 08:44
Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência
03:21

Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência

Hoje às 08:02
Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?
01:42

Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?

Ontem às 21:49
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez 2025, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez 2025, 16:42
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Há 1h e 9min
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

Ontem às 23:01
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Ontem às 15:44
Francisco Monteiro: "Sou burro velho, persisto nos erros e tardo em aprender"

Francisco Monteiro: "Sou burro velho, persisto nos erros e tardo em aprender"

Ontem às 12:47
Após ano de altos e baixos, Jéssica Vieira afirma: "Eu quero ser feliz"

Após ano de altos e baixos, Jéssica Vieira afirma: "Eu quero ser feliz"

Ontem às 09:12
Ver Mais Outros Sites