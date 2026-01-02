As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

Longe da casa mais vigiada do país e já afastada da intensa exposição mediática do estúdio, Marisa Pires, que terminou a competição em quarto lugar com apenas 4% dos votos, recorreu ao Instagram para partilhar um momento em família, deixando claro que o regresso a casa aconteceu da melhor maneira.

Na companhia dos filhos, Yara e Théo, a companheira de Pedro Jorge fez uma partilha no num storie de Instagram, onde surgem o namorado e os filhos. O storie está a dar que falar por entre os fãs do casal e a mensagem que a finalista do reality show escolheu para a partilha foi simples mas cheia de intensidade: «E no fim é tudo isto que importa 🤍».

O casal admitiu desde o primeiro dia que a intensão em participar no Secret Story sempre foi pelos filhos e, em entrevista, depois da saída da casa, Pedro Jorge já revelou que o valor que ganhou vai servir para dar uma vida melhor às crianças.

