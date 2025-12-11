Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Está desfeito o maior segredo da casa! No Especial desta quarta-feira, 10 de dezembro, Inês carregou no segredo de Pedro - «a minha mulher está na casa» - e acertou em cheio! Mas o maior choque acontece quando Marisa, ao ver Pedro a chorar, lhe dá um beijo na boca, à frente de todos, e põe em causa o seu próprio segredo - «o meu marido está na casa». As reações são impagáveis!

A primeira a reagir foi Ana. «Eu não me sinto bem, esta teoria... eu nunca pensei. Eu estou em choque, eu nem estou em mim!», atirou. Liliana também ficou incrédula: «Vocês estão juntos? Vocês são um casal?»

Pedro acenou com a cabeça, confirmando que os dois estão juntos e as concorrentes entram em histerismo total. Fábio, sem saber o que fazer, até tapou a cara com uma almofada.

«Eu disse a mim mesma: Se eles derem um beijo na boca, eu morro aqui!», prosseguiu Ana. «Já deram Ana, acalma-te!», acrescentou Liliana. Com muito sentido de humor, Fábio reagiu: «Quantos aqui é que precisam de um calmante? Alguém é servido?»

As afirmações cómicas continuam. «Agora estou a olhar para ti como um pai!», disse Liliana, referindo-se a Pedro, e deixando-o a sorrir, no meio das lágrimas. Fábio riu-se de nervoso e adiantou: «Eu sinto-me fora deste mundo! Eu preciso de abandonar, preciso de beber água!»

Foi então que Ana quis saber: «Vocês dão beijos à escondidas?». Pedro garantiu que até já tomaram banho juntos sem ninguém ver e todos levam as mãos à cabeça.