Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Pedro e Marisa são um dos casais mais mediáticos dos reality shows em Portugal. A cumplicidade que mostraram dentro da casa do Secret Story, aliada à estratégia que os levou à final e a Pedro, à vitória, tornaram-nos numa das duplas mais comentadas do formato. Na gala de aniversário do passado sábado, 21 de fevereiro, o casal falou em exclusivo sobre o que diriam a quem está prestes a entrar neste novo desafio.

Quando questionados sobre que conselho dariam aos novos concorrentes, Pedro não hesitou:

«Para mim o conselho que vos posso dar é ser genuíno, ser natural, serem eles próprios, sem programa, sem muito programa, sem muito planeamento.», contou o vencedor do Secret Story 9 em exclusivo ao digital da TVI.

Já Marisa defende que o coração deve ser sempre a bússola, mas com uma ressalva importante aprendida na própria pele:

«Em relação a mim, já é óbvio, joguem com o coração, mas marquem sempre a posição, não façam como eu, posicionem-se.», contou a finalista do Secret Story 9.