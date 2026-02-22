Ao Minuto

Acompanhe ao minuto

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story - Big Brother

Na noite da gala de aniversário do Secret Story, Pedro e Marisa revelaram em exclusivo ao digital da TVI o conselho que dariam a quem está prestes a entrar na casa mais vigiada do país.

Pedro e Marisa são um dos casais mais mediáticos dos reality shows em Portugal. A cumplicidade que mostraram dentro da casa do Secret Story, aliada à estratégia que os levou à final e a Pedro, à vitória, tornaram-nos numa das duplas mais comentadas do formato. Na gala de aniversário do passado sábado, 21 de fevereiro, o casal falou em exclusivo sobre o que diriam a quem está prestes a entrar neste novo desafio.

Quando questionados sobre que conselho dariam aos novos concorrentes, Pedro não hesitou:

«Para mim o conselho que vos posso dar é ser genuíno, ser natural, serem eles próprios, sem programa, sem muito programa, sem muito planeamento.», contou o vencedor do Secret Story 9 em exclusivo ao digital da TVI.

Já Marisa defende que o coração deve ser sempre a bússola, mas com uma ressalva importante aprendida na própria pele:

«Em relação a mim, já é óbvio, joguem com o coração, mas marquem sempre a posição, não façam como eu, posicionem-se.», contou a finalista do Secret Story 9.

Veja aqui o video dos conselhos: 

 

