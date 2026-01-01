Ao Minuto

Final inesquecível! Pedro vence o Secret Story 9 e protagoniza reencontro mais esperado da noite

  • Secret Story
  • Ontem às 19:42
Final inesquecível! Pedro vence o Secret Story 9 e protagoniza reencontro mais esperado da noite - Big Brother

Pedro consagrou-se vencedor do Secret Story 9 e viveu um dos momentos mais emotivos da noite ao reencontrar alguém muito especial.

Depois de mais de três meses longe dos filhos, Pedro Jorge, vencedor do Secret Story 9, viveu finalmente o tão aguardado reencontro com os filhos, Yara e Théo, pouco tempo após o término da última gala do reality show da TVI. 

O momento aconteceu ainda no estúdio da Venda do Pinheiro, e ficou marcado por uma grande emoção, não só por parte de Pedro Jorge, como também por parte de todos os familiares e amigos. O vencedor desta edição do Secret Story, abraçou a filha de forma intensa.  

Cristina Ferreira partilhou no Instagram imagens onde é possível vê-lo visivelmente emocionado e em lágrimas, abraçado à filha mais velha. 

 

Temas: Pedro Marisa

