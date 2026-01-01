Final inesquecível! Pedro vence o Secret Story 9 e protagoniza reencontro mais esperado da noite

Depois de mais de três meses longe dos filhos, Pedro Jorge, vencedor do Secret Story 9, viveu finalmente o tão aguardado reencontro com os filhos, Yara e Théo, pouco tempo após o término da última gala do reality show da TVI.

O momento aconteceu ainda no estúdio da Venda do Pinheiro, e ficou marcado por uma grande emoção, não só por parte de Pedro Jorge, como também por parte de todos os familiares e amigos. O vencedor desta edição do Secret Story, abraçou a filha de forma intensa.

Cristina Ferreira partilhou no Instagram imagens onde é possível vê-lo visivelmente emocionado e em lágrimas, abraçado à filha mais velha.