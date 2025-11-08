Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Pedro e Marisa têm dado muito que falar dentro do Secret Story 9. O casal tem ultrapassado vários altos e baixos, muito por causa dos ciúmes que ambos assumem ter. Mas, há cinco anos, o concorrente partilhou uma mensagem curiosa sobre esse mesmo tema: os ciúmes.

Na legenda de uma fotografia que publicou no Instagram, em que surge a beijar Marisa, Pedro escreveu: «O homem tolo faz a sua mulher sentir ciúme das outras mulheres. O homem sábio faz as outras mulheres admirarem a sua».

Marisa reagiu àquela mesma frase: «Por isso é que te amo, meu amor».