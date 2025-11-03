Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Pedro e Marisa são os protagonistas do momento: são ambos concorrentes do Secret Story 9 e entraram casados, com segredos individuais mas relacionados com a mesma temática - «a mãe dos meus filhos está na casa» e «o meu marido está na casa».

Agora a relação chegou ao fim num momento que está a chocar tudo e todos e as redes sociais têm uma palavra a dizer. No meio do choque e surpresa, há quem defenda Pedro, outros estão do lado de Marisa e outros, ainda, torcem para que o casal se mantenha unido.

«Força Pedro ele pode errar na forma de falar as vezes mas muitos de nós não aguentaria no lugar dele e todos atacado, menosprezado, gozado, humilhado, ele está a lutar para realizar o sonho dos filhos a Marisa devia ficar do lado dele em vez de mandar mais lenha para a fogueira para atacarem o marido 😕😕», lê-se.

Já do lado de Marisa pode ler-se: «Força Marisa nunca te cales 👏👏»; Pica miolos este Pedro, deixou de ser o meu preferido. E ainda quem defenda o amor: «Não arruinem o vosso amor tão lindo. Isso não vale nada. Sejam cúmplices.❤️🍃».

Veja todos os comentários em cima.

Afinal, o que aconteceu?

Pedro e Marisa são os protagonistas do momento: são ambos concorrentes do Secret Story 9 e entraram casados, com segredos individuais mas relacionados com a mesma temática - «a mãe dos meus filhos está na casa» e «o meu marido está na casa».

Agora, estão a ver os segredos cada vez mais em risco de serem desvendados, porque as discussões têm sido constantes, de tal forma que Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa, após uma intensa troca de acusações e farpas ferozes entre os dois.

Mas afinal, o que levou ao fim da relação? As coisas já não estavam a 100% há algumas semanas, com o casal enfrentar muitos altos e baixos - várias discussões, situações tensas, mas também momentos de carinho em que parecia que se iam entender finalmente.

Contudo, 'a gota de água' aconteceu na gala de ontem do Secret Story, onde Marisa viu imagens de Pedro que não gostou: «Anda a gastar o dinheiro que eu lhe dei em almoços com as meninas», disse, referindo-se a Pedro ter pago para almoçar a sós com Liliana.

No fim da noite Pedro teve uma conversa privada com Liliana, o que piorou ainda mais as coisas com Marisa e os dois foram dormir chateados. Já esta manhã tiveram uma discussão muito feia precisamente por causa dessa conversa e de tarde que o 'verniz estalou' de vez.

Pedro aproveitou para dizer a Marisa que ela não tinha 'moral' para falar, porque também estava muito próxima de Bruno. Marisa garantiu que não ia deixar que a imagem dela fosse manchada lá fora por causa dele e Pedro ripostou «para mim já pode ficar manchada».

Foi nesse momento que Pedro virou costas a Marisa e pôs um ponto final: «Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse. Ela não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem».

Não sabemos se será definitivo ou não, sabemos apenas que esta relação está por um fio. Será que serão capazes de ultrapassar esta 'prova de fogo'? Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as imagens da história de amor de Marisa e Pedro Jorge fora do Secret Story.