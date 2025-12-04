Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Já saiu o novo ranking de Popularidade do Secret Story 9, com algumas novidades face à semana anterior.

O pódio é ocupado pelos mesmos concorrentes, ainda que com uma troca de posições: Pedro ocupa o primeiro lugar, mas Marisa sobe para segundo e Leandro desce para terceiro.

No meio da tabela está Ana, em quarto lugar e o casal, Fábio e Liliana em quinto e sexto, respetivamente. Já no final do ranking está Inês em sétimo lugar e Bruna em oitavo e último.

Mas por trás deste ranking há uma coincidência impressionante: os concorrentes estão divididos na tabela, pelos grupos que se dividem no jogo. Ou seja: o Gangue dos Frescos está no início da tabela; os que se dizem neutros - sem grupos - no meio e os Reis da Treta no final.

Veja todas as posições em baixo:

1º Pedro

2º Marisa

3º Leandro

4º Ana

5º Fábio

6º Liliana

7º Inês

8º Bruna