Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Já saiu o novo ranking de Popularidade do Secret Story 9, com algumas novidades face à semana anterior.
O pódio é ocupado pelos mesmos concorrentes, ainda que com uma troca de posições: Pedro ocupa o primeiro lugar, mas Marisa sobe para segundo e Leandro desce para terceiro.
No meio da tabela está Ana, em quarto lugar e o casal, Fábio e Liliana em quinto e sexto, respetivamente. Já no final do ranking está Inês em sétimo lugar e Bruna em oitavo e último.
Mas por trás deste ranking há uma coincidência impressionante: os concorrentes estão divididos na tabela, pelos grupos que se dividem no jogo. Ou seja: o Gangue dos Frescos está no início da tabela; os que se dizem neutros - sem grupos - no meio e os Reis da Treta no final.
Veja todas as posições em baixo:
1º Pedro
2º Marisa
3º Leandro
4º Ana
5º Fábio
6º Liliana
7º Inês
8º Bruna