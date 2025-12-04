Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Ao Minuto

16:15
Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!» - Big Brother
03:03

Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!»

15:40
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro - Big Brother
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

15:33
Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder» - Big Brother
05:39

Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder»

15:30
Um almoço de lágrimas! Marisa chora e Pedro não consegue conter-se: «Isto é tramado...» - Big Brother
01:49

Um almoço de lágrimas! Marisa chora e Pedro não consegue conter-se: «Isto é tramado...»

15:25
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...» - Big Brother
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

15:20
Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...» - Big Brother
04:36

Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...»

15:20
Pedro fica em lágrimas durante o almoço: «Não me conhecem, atacam e ofendem-me...» - Big Brother
01:52

Pedro fica em lágrimas durante o almoço: «Não me conhecem, atacam e ofendem-me...»

15:15
Marisa mostra-se emocionada com pergunta da Voz: «Prefiro não puxar isso aqui para dentro» - Big Brother
04:38

Marisa mostra-se emocionada com pergunta da Voz: «Prefiro não puxar isso aqui para dentro»

15:13
Pedro e Leandro aproveitam almoço especial para avisar Marisa: «Não sabes dizer que não» - Big Brother
04:38

Pedro e Leandro aproveitam almoço especial para avisar Marisa: «Não sabes dizer que não»

15:08
Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe» - Big Brother

Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe»

15:00
Quem é que não merecia estar? Leandro não deixa nada por dizer: «Alguma coisa alguém viu...» - Big Brother
02:35

Quem é que não merecia estar? Leandro não deixa nada por dizer: «Alguma coisa alguém viu...»

14:45
Discussão de Marisa e Bruna é tema do almoço do Gangue dos Frescos: «Acho que fizeste bem não falar...» - Big Brother
03:01

Discussão de Marisa e Bruna é tema do almoço do Gangue dos Frescos: «Acho que fizeste bem não falar...»

14:30
Marisa desabafa sobre Bruna: «Deparei-me com umas imagens que não estava à espera» - Big Brother
08:54

Marisa desabafa sobre Bruna: «Deparei-me com umas imagens que não estava à espera»

14:00
Inês critica provocações de Liliana para Bruna: «Está a gozar com um assunto...» - Big Brother
04:20

Inês critica provocações de Liliana para Bruna: «Está a gozar com um assunto...»

13:34
Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!» - Big Brother
04:05

Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!»

13:32
Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?» - Big Brother
04:23

Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?»

13:31
Estalou o verniz! Ana e Inês saem em defesa de Bruna depois de provocações: «Mas tu estás bem da cabeça!?» - Big Brother
06:49

Estalou o verniz! Ana e Inês saem em defesa de Bruna depois de provocações: «Mas tu estás bem da cabeça!?»

13:30
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana - Big Brother
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

13:25
Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica - Big Brother
05:37

Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica

13:20
Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente» - Big Brother
05:24

Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente»

13:15
Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!» - Big Brother
05:33

Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!»

13:13
Leandro é direto com Inês: «Continuas a identificar-te com esse sofá?» - Big Brother
03:48

Leandro é direto com Inês: «Continuas a identificar-te com esse sofá?»

13:11
Pedro Jorge confronta Liliana: «Sentes medo de poder sair?» - Big Brother
07:57

Pedro Jorge confronta Liliana: «Sentes medo de poder sair?»

13:07
Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele - Big Brother

Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

13:00
Leandro eleva o tom com Ana: «É para mim difícil conviver com pessoas assim» - Big Brother
09:34

Leandro eleva o tom com Ana: «É para mim difícil conviver com pessoas assim»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

  • Secret Story
  • Há 3h e 20min
Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele - Big Brother

Conheça as novidades do novo ranking de popularidade, que esconde uma grande coincidência.

Já saiu o novo ranking de Popularidade do Secret Story 9, com algumas novidades face à semana anterior.

O pódio é ocupado pelos mesmos concorrentes, ainda que com uma troca de posições: Pedro ocupa o primeiro lugar, mas Marisa sobe para segundo e Leandro desce para terceiro. 

No meio da tabela está Ana, em quarto lugar e o casal, Fábio e Liliana em quinto e sexto, respetivamente. Já no final do ranking está Inês em sétimo lugar e Bruna em oitavo e último. 

 

Mas por trás deste ranking há uma coincidência impressionante: os concorrentes estão divididos na tabela, pelos grupos que se dividem no jogo. Ou seja: o Gangue dos Frescos está no início da tabela; os que se dizem neutros - sem grupos - no meio e os Reis da Treta no final. 

Veja todas as posições em baixo: 

1º Pedro 

2º Marisa 

3º Leandro 

4º Ana

5º Fábio

6º Liliana

7º Inês 

8º Bruna

 

Relacionados

Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'
Temas: Pedro Marisa Leandro Ana Fábio

Mais Vistos

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Hoje às 10:50
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Hoje às 11:08
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Hoje às 11:26
Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens
02:38

Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens

Há 3h e 51min
Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Há 3h e 20min
Ver Mais

Notícias

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Há 3 min
Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe»

Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe»

Há 1h e 19min
Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Há 1h e 36min
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Há 2h e 27min
Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Há 3h e 20min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
00:26

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:24
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Há 3 min
O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

Há 3 min
Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Há 1h e 36min
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Há 2h e 27min
Marie explode com críticas ao documentário: «A todos os incomodados com os 40 mil euros…»

Marie explode com críticas ao documentário: «A todos os incomodados com os 40 mil euros…»

Há 3h e 20min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

2 dez, 15:32
Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana
02:16

Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

1 dez, 22:11
Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»
02:03

Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»

1 dez, 22:09
Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...
01:20

Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...

1 dez, 16:56
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Hoje às 10:34
Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Hoje às 10:15
Liliana Almeida abre o coração: "Têm sido tempos de transformação e de muita inspiração"

Liliana Almeida abre o coração: "Têm sido tempos de transformação e de muita inspiração"

Hoje às 08:13
Após expulsão de "Secret Story", Dylan Fonte surge com rostos conhecidos: "Obrigado pela visita"

Após expulsão de "Secret Story", Dylan Fonte surge com rostos conhecidos: "Obrigado pela visita"

Ontem às 11:16
Francisco Monteiro abraça paixão antiga: "Sabia que acabaria por acontecer um dia"

Francisco Monteiro abraça paixão antiga: "Sabia que acabaria por acontecer um dia"

Ontem às 11:00
Ver Mais Outros Sites