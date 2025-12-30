Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Regina, mãe de Pedro, veio a público esclarecer os rumores de conflito com a família da nora Marisa. As declarações foram feitas na gala de domingo, 28 de dezembro, em entrevista à repórter da TVI Carolina Steffensen.

Na entrevista, a sogra de Marisa começa por contextualizar a situação, referindo que aguarda a saída da nora da casa mais vigiada do país para esclarecer eventuais mal-entendidos:

«A Marisa é a minha nora, ela está dentro da casa e não pode esclarecer o que quer que seja. Não posso esclarecer com ela e estou a aguardar que realmente a gente possa ver se há dúvidas entre nós.»

Regina nega ter impedido qualquer visita e esclarece ainda a frequência dos encontros com a família de Marisa:

«Vou esclarecer em relação às visitas proibidas por mim, que não houve visitas nenhumas proibidas por mim. O menino esteve com a pessoa, em três meses, esteve três vezes, segundo o nosso emprego de tempo, acho que foi uma média bastante boa. E em relação às visitas da família da Marisa, nunca houve proibição absolutamente nenhuma. Programámos o aniversário da Marisa em casa da família da Marisa. Foram uma vez, também programado por mim, uma vez a casa dos avós.», conclui a mãe do concorrente.