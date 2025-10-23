Marisa e Pedro fazem história: Casal bate recorde de reality shows

Marisa e Pedro estão prestes a alcançar um feito histórico nos reality shows . O casal, que entrou na casa a 14 de setembro de 2025, continua a guardar o segredo que os une — e já lá vão 40 dias sem que ninguém tenha conseguido desvendá-lo.

Juntos há vários anos e com filhos em comum, Marisa e Pedro entraram no programa com um desafio difícil: esconder a relação dentro da casa mais vigiada do país.

Ela guarda o segredo “O meu marido está na casa”, e ele o de “A mãe dos meus filhos está na casa”. Segredos diferentes, mas profundamente ligados — e que, até agora, resistem a todas as suspeitas.

O recorde pertencia a Margarida e Gonçalo, da edição anterior, que entraram na casa a 15 de setembro de 2024 e viram o seu segredo ser revelado a 22 de outubro de 2024, depois de 38 dias de jogo.

Agora, um ano depois, Marisa e Pedro ultrapassaram essa marca histórica.

Apesar de estarem a dar tudo para esconder o segredo, o casal tem vindo a enfrentar grandes desafios. O maior deles todos? Os ciúmes...

Recorde o momento da revelação do segredo de Margarida e Gonçalo

Foi no dia 22 de outubro de 2024 que foi descoberto o segredo do casal verdadeiro da edição passada do Secret Story. Rita arriscou e tentou desvendar o segredo do casal, ao afirmar confiante: «Tenho estado focada em vocês os dois (...) Tenho reparado vocês os dois à noite na casa de banho».

Os dois tentaram defender o segredo, mas sem sucesso: «Se tivesses dinheiro eu dizia que ias perder dinheiro».

A voz confirmou, e a casa ficou em choque! Ora relembre:

Eis como começou a desconfiança...

No dia do seu aniversário, 21 de outubro, Rita ganhou acesso a uma pista para um segredo...

«Este recipiente esconde uma mensagem sobre um segredo. Para descobrir a mensagem terá de juntar os dois compostos, o azul e o cor-de-rosa. Tudo isto nesse recipiente branco», disse a Voz.

Após ter feito o que foi pedido, Rita percebeu: «Há aqui um casal. Um homem, uma mulher e um coração serão um casal. Pois, se calhar quem eu acho que não era, é! Mas acontece que será muito estranho a Margarida e o Gonçalo serem, de facto, namorados. Porque aqui na casa não estou a ver mais nenhuma ligação, com as mulheres que temos: eu não sou, a Jéssica estando com o Afonso também não, a Juliana também não acredito por causa do Diogo Afonso, a Renata não pode ser porque tinha um segredo falso, já desvendado. Só me sobra a Maria».

Rita revelou: «Vou esperar que eu tenha dinheiro para carregar».