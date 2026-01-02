Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Pedro foi o grande vencedor da nona edição do Secret Story. No rescaldo da grande final, o tema foi comentado esta sexta-feira no programa 'Dois às 10' da TVI e Cristina Ferreira fez algumas revelações sobre a vida de Pedro e Marisa após saírem da casa mais vigiada do País.

Segundo a diretora de entretenimento e ficção da TVI, há uma mudança inesperada daquilo que parecia ser o rumo da relação dentro do Secret Story, face àquilo que os dois ex-concorrentes têm mostrado agora que já estão fora do programa.

«A sensação que eu tinha é de aquilo podia correr mal cá fora, ontem ao vê-los ali juntos (à margem do programa 'Ano Novo, Vida Nova) fiquei com a sensação de que eles iam conseguir», confidenciou Cristina Ferreira em conversa com Cláudio Ramos e com os comentadores em estúdio.

Veja o momento em baixo: