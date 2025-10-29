Mudou o corpo e é definitivo: Pedro Jorge fez o impensável para proteger o segredo com Marisa

Na atual edição da Casa dos Segredos, há um segredo que continua a deixar o público rendido a dois concorrentes. Pedro Jorge e Marisa são casados, têm filhos em comum e, até ao momento, conseguiram manter esta informação totalmente em segredo dentro da casa.

Com cumplicidade e estratégia, o casal tem levado a cabo a missão com sucesso, sem levantar suspeitas entre os colegas. Nem mesmo Leandro— o concorrente mais amigo do casal - desconfia da verdade.

Antes de ser expulsa do programa, Carina, ex-concorrente, confessou ter estranhado algumas tatuagens de Pedro Jorge, que exibiam nomes e datas relacionadas com os filhos. Para despistar os restantes concorrentes, o participante inventou justificações para cada detalhe que pudesse levantar suspeitas.

Mas a estratégia foi ainda mais longe. No programa Dois às 10, Cristina Ferreira revelou um pormenor surpreendente: «O Pedro Jorge fez uma tatuagem por cima das que tinha», contou a apresentadora, explicando que a decisão foi tomada precisamente para disfarçar os sinais que poderiam revelar a verdadeira ligação entre os dois.

Pedro Jorge tinha uma tatuagem igual à da mulher Marisa, na mão, mas tapou-a com uma rosa. Veja aqui uma imagem da tatuagem antes de Pedro a disfarçar:

Fonte: Instagram