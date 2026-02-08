Ninguém esperava esta reação: Marisa fala após onda de amor com Pedro Jorge

A passagem pelo Secret Story 9 transformou Pedro e Marisa num dos casais mais queridos e comentados da edição. Mesmo após o final do reality show, a dupla continua a conquistar o coração dos portugueses. A prova do sucesso que alcançaram aconteceu no passado dia 3 de fevereiro. Durante um jogo de futebol em Belmonte, o casal foi cercado por dezenas de admiradores que não quiseram perder a oportunidade de demonstrar o seu apoio.

Visivelmente emocionada, Marisa recorreu às redes sociais para partilhar o momento especial e agradecer o gesto dos fãs:

«Um dia em família no jogo de Belmonte. Surpreendidos pelo carinho e apoio de tanta gente maravilhosa!», começou por escrever.

A ex-concorrente do Secret Story não escondeu a felicidade por todo o amor que tem recebido, juntamente com Pedro Jorge e a família, desde que abandonaram a casa mais vigiada do país:

«Obrigada por cada sorriso, cada abraço e cada momento inesquecível.», concluiu.