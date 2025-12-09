O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Os segredos de Pedro e Marisa nunca tiveram tão comprometidos e existe a forte possibilidade de o concorrente ser descoberto em breve! Nesta tarde, os concorrentes foram surpreendidos por uma buzina e uma pista no plasma da sala, um desenho feito por uma criança com os seguintes números escritos: 1+1=4.

Este enigma refere-se ao segredo de Pedro: «A mãe dos meus filhos está na casa». Todos vão a correr para o confessionário, por pensarem que poderia existir um Buzz Grátis, mas a buzina não passou de um falso alarme.

No entanto, Liliana está convencida que o segredo de Pedro é que tem filhos em comum com Marisa e está à espera de uma oportunidade de um Buzz Grátis para apostar nesta teoria.