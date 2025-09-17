O segredo que está levar o Secret Story ao rubro: concorrente casado e com a mulher na casa tem de fingir estar a apaixonar-se por colega

O Secret Story – Casa dos Segredos 9 arrancou no domingo, 14 de setembro, e já começou a gerar polémica dentro da casa mais vigiada do País. Entre segredos e missões inesperadas, o destaque vai para Pedro, Marisa e Ana, protagonistas de um enredo que promete dar que falar. Pedro entrou com o segredo “A mãe dos meus filhos está na casa”, enquanto Marisa trouxe consigo o segredo “O meu marido está na casa”. O que nenhum dos dois esperava era que uma missão atribuída na primeira gala pudesse dificultar ainda mais a estratégia de manter o casamento em segredo.A missão de Pedro e Ana passa por fingir uma aproximação amorosa, sendo que a concorrente que desconhece a ligação dele a Marisa. Para cumprir o desafio, Pedro tem de simular química e uma possível paixão com a colega, enquanto esconde da esposa que tudo não passa de uma missão.

Na terça-feira, 16 de setembro, a tensão subiu quando Pedro fez uma massagem a Ana durante o jantar, sob o olhar de desagrado de Marisa, que não conseguiu esconder o incómodo. Mais tarde, Pedro e Ana almoçaram juntos e conversaram sobre formas de tornar a missão mais convincente. O concorrente chegou mesmo a inventar uma história de separação para afastar qualquer suspeita de ligação a outra mulher dentro da casa. Apesar dos momentos tensos, Marisa mostrou-se confiante no confessionário: «Eu não estou preocupada com o que o Pedro Jorge anda a fazer», afirmou, reforçando que confia “a 100%” no marido.

O concorrente acabou por desabar em lágrimas no confessionário, ao ser questionado sobre como está a lidar com o facto de ter de estar longe de Marisa, mãe dos seus filhos, para esconder o seu segredo.

Já no Especial conduzido por Cristina Ferreira, Pedro foi confrontado diretamente sobre a relação com Ana. Sem hesitar, declarou que a colega seria o seu “ideal de mulher”, aumentando ainda mais a tensão. Não deixou de reforçar que o amor pela esposa é forte, mas que tem intenção de levar a missão até ao fim.

Na manhã desta quarta-feira, 17 de setembro, o casal conseguiu falar a sós. Marisa questionou Pedro sobre a aproximação a Ana, mas o concorrente não pôde revelar que tudo faz parte da missão secreta. Nessa conversa privada, Pedro reagiu aos ciúmes da esposa e lançou-lhe a questão: «Tens medo que eu te deixe?»

Este segredo e missão estão a mexer com os ânimos dentro da casa e já começa a ser comentado pelos restantes concorrentes, atentos a cada gesto e olhar dos envolvidos.