Pedro depara-se com drama familiar após a vitória: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

Depois de vencer o Secret Story 9, Pedro Jorge deparou-se com uma situação familiar bastante sensível.

Durante a sua permanência no reality show, terão existido conflitos entre a mãe de Pedro e a família de Marisa. Esses conflitos eram sobretudo ligados à organização e ao contacto com os filhos do casal.

O assunto foi tratado com prudência por Cristina Ferreira, que contou ter recebido em estúdio tanto a mãe de Pedro, como a irmã de Marisa, deixando claro que o público percebeu que houve dificuldades no acesso às crianças nesse período.

Emocionado, Pedro Jorge assumiu que ainda desconhece totalmente o que aconteceu, explicando que, nas primeiras horas a vitória, preferiu resguardar-se. Ainda assim, admitiu sentir o peso da sua ausência no equilíbrio familiar. «Foram-me dando uns lamirés. Eu disse: não quero saber nada agora, quero estar tranquilo, aproveitar, desfrutar da vitória, mas não consegui muito», começou por dizer. O vencedor reconheceu o impacto emocional visível nos familiares mais próximos. «Eu vi a cara dos meus sogros, da minha mãe. O meu sonho tornou-se, se calhar, um pesadelo ou um chatear por causa do meu sonho, e isso magoa», afirmou, visivelmente abalado, referindo o clima de revolta e tensão vivido entre todos.

Na tentativa de compreender melhor a situação, Pedro Jorge falou também sobre a personalidade da mãe. admitindo que nem sempre é fácil gerir certas dinâmicas. «Acho que o feitio da minha mãe é complicado, não é o meu feitio. Ela é teimosa, às vezes sente que os filhos e os netos são quase como filhos», explicou, acrescentando que tudo aconteceu de forma muito rápida e que poderão ter existido problemas de comunicação.

Cristina Ferreira recordou ainda um episódio aparentemente simples, mas que acabou por causar desconforto: a alteração no cabelo da filha do casal, algo que Marisa não pretendia. Pedro relativizou a situação: «Não sei se é moda, talvez seja do TikTok», comentou, concordando depois que o essencial é o bem-estar da criança: «É bonita na mesma. É deixá-la divertir-se, é ser feliz.»

