Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

00:05
O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?» - Big Brother

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

23:34
Marisa engana Leandro: «O Pedro não sabe qual é o meu segredo». E esta é a reação inacreditável do amigo - Big Brother
03:16

Marisa engana Leandro: «O Pedro não sabe qual é o meu segredo». E esta é a reação inacreditável do amigo

23:33
Marisa tenta despistar colegas: «Não sabem para quem é o coração partido…» - Big Brother
02:51

Marisa tenta despistar colegas: «Não sabem para quem é o coração partido…»

23:31
Ainda de boca aberta, concorrentes juntam finalmente o puzzle: «Eles passavam horas no quarto azul…» - Big Brother
02:54

Ainda de boca aberta, concorrentes juntam finalmente o puzzle: «Eles passavam horas no quarto azul…»

23:28
Leandro pronuncia-se sobre segredo revelado de Pedro: «Já foi visto…» - Big Brother
03:19

Leandro pronuncia-se sobre segredo revelado de Pedro: «Já foi visto…»

23:09
Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque - Big Brother
29:54

Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque

22:56
Sem dinheiro e proibida de dormir com Pedro. Marisa recebe dura consequência após o beijo que entregou a verdade - Big Brother
06:50

Sem dinheiro e proibida de dormir com Pedro. Marisa recebe dura consequência após o beijo que entregou a verdade

22:56
Eis a real explicação. Foi por isto que Pedro recusou o quarto secreto com Liliana - Big Brother
02:37

Eis a real explicação. Foi por isto que Pedro recusou o quarto secreto com Liliana

22:48
Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…» - Big Brother
05:08

Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…»

22:48
Pedro fica sem dinheiro e Inês milionária. Eis a explicação - Big Brother
01:08

Pedro fica sem dinheiro e Inês milionária. Eis a explicação

22:43
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar - Big Brother
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

22:40
Pedro chora. Marisa dá-lhe um beijo na boca e o choque dos fica estratosférico - Big Brother
02:22

Pedro chora. Marisa dá-lhe um beijo na boca e o choque dos fica estratosférico

22:21
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação - Big Brother
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

22:18
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto - Big Brother

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

22:15
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story - Big Brother

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

22:10
Pedro desabafa com Cristina Ferreira após Marisa o beijar na boca à frente de todos: «Estragou tudo» - Big Brother
01:50

Pedro desabafa com Cristina Ferreira após Marisa o beijar na boca à frente de todos: «Estragou tudo»

21:56
BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade - Big Brother
02:36

BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade

21:53
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro - Big Brother
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

21:52
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre - Big Brother
04:47

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

21:47
Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa» - Big Brother
02:05

Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa»

19:51
«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro - Big Brother
00:49

«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro

19:50
Leandro será previsível? Marisa antecipa todos os passos do concorrente - Big Brother
03:07

Leandro será previsível? Marisa antecipa todos os passos do concorrente

19:46
Pedro furioso com Marisa: «Não quero que me atirem à cara que o carro e a casa não são meus…» - Big Brother
04:30

Pedro furioso com Marisa: «Não quero que me atirem à cara que o carro e a casa não são meus…»

19:40
Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras - Big Brother
05:05

Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras

19:35
Rivais unidas contra Pedro. Ana desabafa com Inês - Big Brother
03:02

Rivais unidas contra Pedro. Ana desabafa com Inês

Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

  Secret Story
  Ontem às 19:13
Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado - Big Brother

Chegou o Dia D para Pedro. E é Inês quem vai tentar adivinhar o segredo mais aguardado. Não pode mesmo perder o Especial do Secret Story desta noite.

Esta noite, o Especial do Secret Story - Casa dos Segredos 9 vai ser o mais bombástico de sempre. O botão dos segredos vai voltar a tocar e desta vez, é Pedro que está em cheque.

A partir das 21h45, na TVI, Cristina Ferreira vai conduzir a emissão especial que pode colocar um ponto final no segredo de Pedro. E Inês é quem está mais perto de acertar o segredo mais aguardado.

 

Não pode mesmo perder o Especial do Secret Story 9 desta noite!

Não se esqueça ainda que, esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

 

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Ex-concorrente dá 'alfinetada' inesperada a Pedro e Marisa: «Não sei como é que um casal se permite...»

Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras
Temas: Pedro Marisa Segredo Secret Story Casal

Almoço termina em confronto: Leandro e Ana trocam farpas explosivas

Almoço termina em confronto: Leandro e Ana trocam farpas explosivas

Ontem às 14:40
Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

Ontem às 12:03
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

9 dez, 22:26
Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»

Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»

9 dez, 22:16
Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»

Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»

9 dez, 22:15
Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»

Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»

9 dez, 22:08
Mais Vistos

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade
02:36

BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade

Há 2h e 45min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre
04:47

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

Há 2h e 49min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Há 2h e 48min
Notícias

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

Há 36 min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Há 2h e 26min
Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Ontem às 19:13
“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

Ontem às 17:04
Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Ontem às 16:52
EXCLUSIVOS

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

Há 1h e 58min
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

Há 2h e 20min
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

Ontem às 18:49
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
01:23

Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara

Ontem às 18:11
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

9 dez, 10:05
FORA DA CASA

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

Ontem às 17:04
Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Ontem às 16:52
Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Ontem às 16:26
Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais
00:55

Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais

Ontem às 16:20
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
TVI Reality

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Há 2h e 48min
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

9 dez, 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

9 dez, 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

9 dez, 20:07
