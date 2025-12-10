Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Esta noite, o Especial do Secret Story - Casa dos Segredos 9 vai ser o mais bombástico de sempre. O botão dos segredos vai voltar a tocar e desta vez, é Pedro que está em cheque.
A partir das 21h45, na TVI, Cristina Ferreira vai conduzir a emissão especial que pode colocar um ponto final no segredo de Pedro. E Inês é quem está mais perto de acertar o segredo mais aguardado.
Não pode mesmo perder o Especial do Secret Story 9 desta noite!
Não se esqueça ainda que, esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14