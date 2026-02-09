Pedro e Marisa celebram aniversário da filha. O cenário escolhido é o sonho de qualquer criança

A filha mais velha de Pedro e Marisa soprou as velas no passado dia 5 de fevereiro. Yara completou seis anos e, este fim de semana, a família celebrou o aniversário da menina num lugar que é o sonho de qualquer criança.

Foi através da sua página de Instagram que Marisa decidiu partilhar com os seguidores como foi a festa, com a família junta e rodeada de amigos. O pavilhão escolhido foi totalmente decorado e carregado de insufláveis e trampolins: o cenário que deixa qualquer criança nas nuvens.

Na descrição do carrossel, Marisa acabou por escrever uma mensagem de agradecimento a todos os presentes:

«Obrigada do fundo do coração a todos os que estiveram presentes na festa da nossa Yara. Cada abraço, cada sorriso e cada gesto de carinho tornaram este dia ainda mais especial. A amizade de vocês é um presente que levamos para a vida», escreveu.