Ao Minuto

17:21
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa - Big Brother

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

17:01
Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente - Big Brother
04:23

Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente

16:46
Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal» - Big Brother
04:52

Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal»

16:42
Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam» - Big Brother
04:58

Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam»

16:36
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse - Big Brother

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

16:35
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher - Big Brother

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

16:18
Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!» - Big Brother
05:26

Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»

16:16
Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!» - Big Brother
04:23

Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!»

16:16
No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge - Big Brother
04:08

No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge

16:10
Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes» - Big Brother
05:30

Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes»

16:09
Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna - Big Brother
05:30

Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna

15:52
Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio» - Big Brother
06:38

Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio»

15:49
Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro - Big Brother
08:59

Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro

15:28
Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar» - Big Brother
05:18

Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar»

15:28
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País - Big Brother

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

15:23
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais» - Big Brother
07:32

Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais»

15:22
«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio - Big Brother
02:01

«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio

15:22
Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica - Big Brother
09:40

Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica

15:19
Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!» - Big Brother
01:54

Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!»

15:13
«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana - Big Brother
02:08

«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana

15:10
Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro» - Big Brother
04:22

Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro»

15:01
Marisa continua a 'cascar' em Pedro Jorge: «Ele tem interesse em toda a gente» - Big Brother
03:30

Marisa continua a 'cascar' em Pedro Jorge: «Ele tem interesse em toda a gente»

14:55
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!» - Big Brother
04:23

Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»

14:51
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story - Big Brother
04:56

Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story

14:45
Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação - Big Brother

Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

  • Secret Story
  • Há 1h e 19min
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse - Big Brother

Conheça os motivos do fim da relação entre Marisa e Pedro Jorge.

Pedro e Marisa são os protagonistas do momento: são ambos concorrentes do Secret Story 9 e entraram casados, com segredos individuais mas relacionados com a mesma temática - «a mãe dos meus filhos está na casa» e «o meu marido está na casa».

Agora, estão a ver os segredos cada vez mais em risco de serem desvendados, porque as discussões têm sido constantes, de tal forma que Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa, após uma intensa troca de acusações e farpas ferozes entre os dois. 

Mas afinal, o que levou ao fim da relação? As coisas já não estavam a 100% há algumas semanas, com o casal enfrentar muitos altos e baixos - várias discussões, situações tensas, mas também momentos de carinho em que parecia que se iam entender finalmente. 

Contudo, 'a gota de água' aconteceu na gala de ontem do Secret Story, onde Marisa viu imagens de Pedro que não gostou: «Anda a gastar o dinheiro que eu lhe dei em almoços com as meninas», disse, referindo-se a Pedro ter pago para almoçar a sós com Liliana. 

No fim da noite Pedro teve uma conversa privada com Liliana, o que piorou ainda mais as coisas com Marisa e os dois foram dormir chateados. Já esta manhã tiveram uma discussão muito feia precisamente por causa dessa conversa e de tarde que o 'verniz estalou' de vez. 

Pedro aproveitou para dizer a Marisa que ela não tinha 'moral' para falar, porque também estava muito próxima de Bruno. Marisa garantiu que não ia deixar que a imagem dela fosse manchada lá fora por causa dele e Pedro ripostou «para mim já pode ficar manchada». 

Foi nesse momento que Pedro virou costas a Marisa e pôs um ponto final: «Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse. Ela não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem». 

Não sabemos se será definitivo ou não, sabemos apenas que esta relação está por um fio. Será que serão capazes de ultrapassar esta 'prova de fogo'? Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as imagens da história de amor de Marisa e Pedro Jorge fora do Secret Story. 

Relacionados

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação
Temas: Pedro Marisa Separação Fim

Viral

Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro

Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro

Há 2h e 6min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 27min
«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana

«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana

Há 2h e 42min
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»

Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»

Há 3h e 0min
Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação

Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação

Há 3h e 10min
Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»  

Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»  

Hoje às 11:10
Mais Viral

Mais Vistos

O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
04:18

O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante

Há 3h e 11min
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
04:56

Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story

Há 3h e 4min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 27min
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
04:13

Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara

Hoje às 12:39
Ver Mais

Notícias

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 34 min
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Há 1h e 19min
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Há 1h e 20min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 33min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 27min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Hoje às 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

Hoje às 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

Ontem às 22:48
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 34 min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 33min
Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Há 3h e 25min
Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Hoje às 12:19
Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Hoje às 10:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Hoje às 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Ontem às 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

Ontem às 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Há 1h e 57min
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Há 2h e 6min
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

Ontem às 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Ontem às 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
Ver Mais Outros Sites