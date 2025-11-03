Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa são os protagonistas do momento: são ambos concorrentes do Secret Story 9 e entraram casados, com segredos individuais mas relacionados com a mesma temática - «a mãe dos meus filhos está na casa» e «o meu marido está na casa».

Agora, estão a ver os segredos cada vez mais em risco de serem desvendados, porque as discussões têm sido constantes, de tal forma que Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa, após uma intensa troca de acusações e farpas ferozes entre os dois.

Mas afinal, o que levou ao fim da relação? As coisas já não estavam a 100% há algumas semanas, com o casal enfrentar muitos altos e baixos - várias discussões, situações tensas, mas também momentos de carinho em que parecia que se iam entender finalmente.

Contudo, 'a gota de água' aconteceu na gala de ontem do Secret Story, onde Marisa viu imagens de Pedro que não gostou: «Anda a gastar o dinheiro que eu lhe dei em almoços com as meninas», disse, referindo-se a Pedro ter pago para almoçar a sós com Liliana.

No fim da noite Pedro teve uma conversa privada com Liliana, o que piorou ainda mais as coisas com Marisa e os dois foram dormir chateados. Já esta manhã tiveram uma discussão muito feia precisamente por causa dessa conversa e de tarde que o 'verniz estalou' de vez.

Pedro aproveitou para dizer a Marisa que ela não tinha 'moral' para falar, porque também estava muito próxima de Bruno. Marisa garantiu que não ia deixar que a imagem dela fosse manchada lá fora por causa dele e Pedro ripostou «para mim já pode ficar manchada».

Foi nesse momento que Pedro virou costas a Marisa e pôs um ponto final: «Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse. Ela não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem».

Não sabemos se será definitivo ou não, sabemos apenas que esta relação está por um fio. Será que serão capazes de ultrapassar esta 'prova de fogo'? Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story.

