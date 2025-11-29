Pedro pediu Marisa em namoro. E há vídeo do momento inédito e mais do que especial

Pedro e Marisa são um casal, mas dentro da casa do Secret Story 9 ainda ninguém sabe. Ela esconde o segredo «o meu marido está na casa» e ele «a mãe dos meus filhos está na casa» e os colegas parecem estar longe de os descobrir.

Mas fora da casa, antes de irem viver juntos e de serem pais, Marisa e Pedro viveram um momento muito especial: o pedido de namoro. Foi agora revelado um vídeo inédito deste acontecimento tão importante e nós mostramos-lhe tudo.

«'Anda lá já se passaram alguns anos , saíste me a sorte grande' - tantos anos desta relação tão bonita , e que seja para sempre 💘💘», lê-se na legenda do vídeo - partilhado no Instagram - onde se veem várias imagens de Pedro e Marisa, de entre as quais se destaca o pedido de namoro.

Na caixa de comentários da publicação são vários os elogios ao casal de concorrentes: «Lindosssssss fofinhos maravilhosos. Força Marisa e Pedro Jorge justos vencedores rumo à Vitória final»; «Casal lindo, vai tudo correr bem»; «casal mais bonito», são algumas das mensagens.

Veja o vídeo do momento em cima e percorra também a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da vida de Pedro e Marisa fora do Secret Story, com a bonita família que estão a construir.