Quem diria? Pedro mostra encontro muito cúmplice com um dos seus maiores rivais do Secret Story 9

Pedro Jorge venceu o Secret Story 9 no passado dia 1 de janeiro e deixou para trás das costas todas as rivalidades que criou dentro da casa mais vigiada do País. Prova disso é a última publicação que fez nas redes sociais, em que se mostra junto de um dos seus maiores rivais dentro do jogo.

No Instagram, Pedro Jorge partilhou um conjunto de fotografias ao lado da mulher, Marisa, e de Dylan e Inês, com quem não sempre se deu bem dentro da casa. Nos registos, o casal surge inclusive com a filha do vencedor, Yara, ao colo. Os seis surgem em clima de grande cumplicidade e, aliás, Dylan e Inês foram de propósito até à Covilhã para os visitar.