Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica

O impensável aconteceu. Os sucessivos ataques de ciúmes e discussões levaram Pedro a terminar a relação com Marisa, esta tarde. E há vários motivos na origem desta decisão drástica. E um deles tem a ver com o abraço que Marisa deu a Bruno na salvação deste domingo, durante a gala.

Há muito que Pedro e Marisa não se entendem. As ‘cobranças’ entre o casal são uma constante. Enquanto a concorrente não gosta da proximidade de Pedro com algumas mulheres da casa, nomeadamente Liliana, o concorrente não concorda com o jogo da mulher, e desconfia da proximidade desta com Bruno.

Esta segunda-feira, Pedro e Marisa tiveram uma longa e derradeira conversa, que terminou com Pedro a virar as costas à mulher e a proferir: «Acabou!».

«Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse Pedro no fim de uma discussão em que virou costas a Marisa. E Marisa respondeu: «Faz boa viagem».

Depois disso, Pedro mostrou-se consternado e acabou a fazer as malas com a intenção de abandonar a casa.

Pedro e Marisa entraram no Secret Story juntos como um casal, mas sem ninguém poder saber disso. Ele com o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa» e ela com o segredo «o meu marido está na casa» - que ainda não foram desvendados pelos colegas.

Desde o início que Marisa e Pedro Jorge são protagonistas desta edição, mas agora não pelos melhores motivos. Após confrontos constantes e discussões inevitáveis, Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa e o momento está a parar o País.

Não sabemos se será definitivo ou não, sabemos apenas que esta relação está por um fio. Será que serão capazes de ultrapassar esta 'prova de fogo'?

