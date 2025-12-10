Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

A noite mais bombástica do Secret Story chegou. O segredo de Pedro acaba de ser descoberto. O grande momento aconteceu no Especial desta quarta-feira, dia 10 de dezembro. A revelação deixou todos de boca aberta e em completo choque.
Este é o mistério mais bem guardado desta edição do Secret Story e aquele que tem feito mais furor entre os fãs do programa. Ao longo de três meses, Pedro e Marisa conseguiram manter os segredos bem escondidos. Só recentemente, e devido à revelação de várias pistas, as peças se começaram a encaixar e alguns concorrentes começaram a formular teorias certeiras.
Desde que entraram na casa mais vigiada do País, que Pedro e Marisa conseguiram discutir, mas também viver momentos de muito amor e troca de carinhos mesmo nas 'barbas' dos colegas e sem que eles se apercebessem.
Pedro tinha o segredo: «A mãe dos meus filhos está na casa». Já Marisa ainda esconde o segredo: «O meu marido está na casa».
