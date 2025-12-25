Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Ao Minuto

22:06
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe - Big Brother
02:39

A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe

22:04
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial - Big Brother
03:42

Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial

22:00
Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente» - Big Brother
03:43

Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»

21:59
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família - Big Brother
04:09

Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família

21:56
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar” - Big Brother
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

21:52
Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram» - Big Brother
02:28

Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»

21:49
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir - Big Brother
03:17

Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir

21:46
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre» - Big Brother
03:03

Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»

21:43
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas - Big Brother
02:56

Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas

21:40
Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido» - Big Brother
01:47

Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»

21:38
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta - Big Brother
04:24

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

21:33
Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver - Big Brother
01:55

Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver

19:58
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa - Big Brother
01:16

Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa

19:54
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...» - Big Brother
01:27

Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»

19:53
Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio! - Big Brother
01:24

Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!

19:49
«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente - Big Brother
01:50

«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente

19:36
Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera - Big Brother
02:35

Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera

19:18
«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente. - Big Brother
02:55

«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.

19:10
Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...» - Big Brother
02:52

Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»

19:05
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade - Big Brother
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

19:02
Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...» - Big Brother
01:01

Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»

18:44
Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro - Big Brother
01:18

Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro

18:40
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda. - Big Brother
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

18:37
Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal» - Big Brother
01:45

Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal»

18:34
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...» - Big Brother
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 17:10
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9 - Big Brother

Conheça as novidades do último ranking de popularidade do Secret Story 9.

O Secret Story 9 está na reta final e a apenas uma semana do último programa, numa altura em que apenas estão cinco concorrentes em jogo, os portugueses votaram uma última vez nos seus preferidos e em quem não gostam tanto. 

Assim sendo, Pedro - à semelhança das últimas semanas - mantém-se no primeiro lugar do ranking com 89% de aprovação, contra apenas 11% de reprovação.

 

Marisa ocupa o segundo lugar e Leandro completa o pódio na terceira posição. Na segunda metade da tabela estão Inês, em quarto lugar e Liliana em quinto e último, com uma percentagem de 83% de reprovação, contra apenas 17% de aprovação. 

Veja a classificação completa em baixo: 

1º Pedro

2º Marisa 

3º Leandro 

4º Inês 

5º Liliana

 

