«Transformou as nossas vidas»: Pedro e Marisa celebram data especial. E o motivo está a derreter a internet

Pedro e Marisa foram um dos casais mais marcantes da história dos reality shows portugueses. Entraram na casa mais vigiada do país com uma família já construída e emocionaram os portugueses com o amor que os une. No passado domingo, dia 15 de março, o casal tinha razões especiais para celebrar: o segundo aniversário do filho mais novo, Théo.

O vencedor do Secret Story 9 partilhou um vídeo emotivo no Instagram com uma dedicatória ao filho:

«Hoje o nosso Théo, completa 2 Aninhos lindos de vida! E que vida meus amigos! Que roda viva! Faz hoje 2 anos que chegou e transformou as nossas vidas, o nosso mundo!»

Pedro foi ainda mais longe e partilhou o significado que a presença do filho tem na sua vida:

«És o nosso mini em tamanho, mas gigantesco no amor que despertas dentro de nós (Família e amigos). Ver te crescer todos os dias é o presente mais lindo que a vida poderia nos dar. É um privilégio acompanhar cada descoberta, cada passo, cada nova palavra… momentos simples que se tornaram eternos no nosso coração.»

No final, o vencedor do Secret Story 9 não esqueceu Marisa e deixou também uma palavra à mãe do pequeno Théo:

«Hoje desejo Saúde para te poder acompanhar o máximo de anos possível. Amo-te filho. Ps: Parabéns à mamã também que foi uma guerreira linda há dois anos.»

Também Marisa assinalou a data nas redes sociais. A finalista do Secret Story 9 optou por um carrossel de fotografias que mostram o crescimento do filho, acompanhado de uma legenda cheia de amor:

«2 aninhos do nosso Theozinho! Dois anos de amor infinito, gargalhadas, descobertas e muita felicidade nas nossas vidas. Que a tua vida seja sempre tão doce e iluminada como o teu sorriso. Amamos-te para sempre!»