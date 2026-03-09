Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
20:40
Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso - Big Brother
05:28

Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso

20:31
«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João - Big Brother
02:10

«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João

20:28
Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta - Big Brother
03:16

Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta

20:17
Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu» - Big Brother
01:08

Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»

20:12
Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas» - Big Brother
03:42

Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»

20:06
«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede - Big Brother
01:44

«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede

19:41
Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos» - Big Brother

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

19:40
Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo - Big Brother
03:57

Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo

19:25
Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story - Big Brother
04:14

Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story

19:13
Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos - Big Brother
04:15

Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos

18:49
Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João - Big Brother
02:54

Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João

18:32
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto - Big Brother
01:27

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

18:27
Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca - Big Brother
03:04

Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca

18:19
Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo» - Big Brother
04:47

Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo»

18:11
O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana - Big Brother
02:08

O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana

17:57
Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento" - Big Brother
02:05

Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento"

17:52
João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes» - Big Brother
01:58

João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes»

17:48
Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora - Big Brother
01:51

Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora

17:47
Mãe de Diana Dora reage a conflito com Liliana e acusaçõe de ser "peixeira": «Estou muito nervosa» - Big Brother
01:51

Mãe de Diana Dora reage a conflito com Liliana e acusaçõe de ser "peixeira": «Estou muito nervosa»

17:28
Liliana fez um arranhão a alguém? Colegas exaltados com postura da colega - Big Brother
08:19

Liliana fez um arranhão a alguém? Colegas exaltados com postura da colega

17:27
Liliana incrédula com atitude de Jéssica: «Estás a fazer uma figura triste» - Big Brother
02:29

Liliana incrédula com atitude de Jéssica: «Estás a fazer uma figura triste»

17:26
Sara arrasa Ana e acusa: «Ninguem é burrinho (...) isso não corresponde à realidade» - Big Brother
02:39

Sara arrasa Ana e acusa: «Ninguem é burrinho (...) isso não corresponde à realidade»

17:22
Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo» - Big Brother
03:10

Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo»

17:10
Tensão na casa! João e Ricardo João voltam a pegar-se: «Frontalidade não é isto» - Big Brother
03:49

Tensão na casa! João e Ricardo João voltam a pegar-se: «Frontalidade não é isto»

17:09
Gritaria na casa! Liliana passa-se com Jéssica: «Não jurei pela minha filha» - Big Brother
03:49

Gritaria na casa! Liliana passa-se com Jéssica: «Não jurei pela minha filha»

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Pedro esteve esta manhã no Dois às Dez e abriu o seu coração aos apresentadores, admitindo estar a viver numa bolha de carinho depois ter recebido inúmeras mensagens de apoio.

Pedro foi o concorrente expulso na gala passada do Secret Story 10. Hoje, em entrevista ao Dois às Dez, o ex concorrente admitiu estar extremamente lisonjeado com toda a onda de carinho que tem recebido por parte dos telespectadores do programa.

Pedro saiu confiante, admitindo a Cristina Ferreira que achava que a sua postura e a sua história tinham conquistado os portugueses. Após ser muito elogiado pela sua coragem por Flávio Furtado e Bruna Gomes, chegou a vez de ler os comentários feitos por parte de quem o assistiu de perto nos últimos quinze dias. Cristina Ferreira questionou o concorrente do Norte sobre os comentários que já leu a seu respeito e Pedro respondeu emocionado: «Já estive a ler alguns comentários e foram todos bastante positivos». Pedro acrescentou ainda o seguinte: «Não era muito espectável para muita gente que eu saísse. Gostaram muito da minha prestação, daquilo que eu dei e achavam que eu tinha muito mais para dar», ressalvou. 

Na mesma entrevista, o ex concorrente abordou também alguns momentos da sua vida, até começar a transição. Pedro acrescentou uma informação importante: «Às vezes as pessoas confundem a orientação sexual com o género e mesmo dentro da comunidade há algum "conflito" em relação a esse fator». Pedro ressalvou o quão difícil foi esconder o seu segredo: «Eu usei a religião do meu melhor amigo, porque realmente admiro a religião e ele deu-me essa ajuda no que toca ao tomar banho», finalizou. 

Veja o vídeo.

 
Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Há 2h e 22min
Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Hoje às 17:21
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Hoje às 16:54
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Hoje às 16:14
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Há 3h e 32min
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Ontem às 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Hoje às 17:21
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Hoje às 14:48
Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Hoje às 12:14
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Hoje às 00:08
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

7 mar, 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

7 mar, 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

7 mar, 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Há 3h e 51min
Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Hoje às 15:21
Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Hoje às 14:43
Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Hoje às 12:55
Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Hoje às 12:46
