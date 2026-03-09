Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Pedro foi o concorrente expulso na gala passada do Secret Story 10. Hoje, em entrevista ao Dois às Dez, o ex concorrente admitiu estar extremamente lisonjeado com toda a onda de carinho que tem recebido por parte dos telespectadores do programa.

Pedro saiu confiante, admitindo a Cristina Ferreira que achava que a sua postura e a sua história tinham conquistado os portugueses. Após ser muito elogiado pela sua coragem por Flávio Furtado e Bruna Gomes, chegou a vez de ler os comentários feitos por parte de quem o assistiu de perto nos últimos quinze dias. Cristina Ferreira questionou o concorrente do Norte sobre os comentários que já leu a seu respeito e Pedro respondeu emocionado: «Já estive a ler alguns comentários e foram todos bastante positivos». Pedro acrescentou ainda o seguinte: «Não era muito espectável para muita gente que eu saísse. Gostaram muito da minha prestação, daquilo que eu dei e achavam que eu tinha muito mais para dar», ressalvou.

Na mesma entrevista, o ex concorrente abordou também alguns momentos da sua vida, até começar a transição. Pedro acrescentou uma informação importante: «Às vezes as pessoas confundem a orientação sexual com o género e mesmo dentro da comunidade há algum "conflito" em relação a esse fator». Pedro ressalvou o quão difícil foi esconder o seu segredo: «Eu usei a religião do meu melhor amigo, porque realmente admiro a religião e ele deu-me essa ajuda no que toca ao tomar banho», finalizou.