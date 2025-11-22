Como era a vida de Pedro antes de Marisa? Este é o passado que ninguém conhece

Pedro é um dos protagonistas do Secret Story 9 devido aos segredos que tem em comum com a mulher, Marisa. Por esse motivo, e para não os pôr em causa, o concorrente é muito reservado quanto à sua vida privada. Mas há um passado do jovem que foi desvendado.

Sabia que, antes de trabalhar com Marisa na loja de roupa, Pedro Jorge foi jogador de futebol?

O concorrente, de 27 anos, passou por clubes como o Académica de Coimbra, o Sporting da Covilhã e o Castelo Branco. Há, aliás, nas redes sociais, vários registos dessa fase da sua vida. Até Marisa partilhou no Instagram algumas fotografias com companheiro a jogar à bola.

Segredo familiar desvendado: Pedro emociona ao expor a luta da mãe contra um tumor

No Secret Story 9, Pedro é muito reservado no que toca à sua vida privada, principalmente porque quer proteger a todo o custo os segredos que esconde com a mulher, Marisa. Porém, abriu uma exceção numa dinâmica da casa, em que revelou que a mãe enfrentou um tumor.

A atividade foi proposta pela Voz na passada terça-feira, 18 de novembro, onde todos os concorrentes revelaram histórias por detrás das suas cicatrizes. Pedro falou sobre a mãe, Regina Geraldes, e revelou que esta enfrentou um momento muito frágil de saúde, numa altura em que estava emigrada.

«Recebi uma chamada da minha mãe a dizer que lhe tinha aparecido um pequeno tumor no peito. Foi o momento mais difícil da minha vida, porque ela sempre batalhou para que não falhasse nada à nossa família. Ela sozinha, sem a nossa ajuda... Passou por tudo sozinha. Passa por tudo sozinha. E isso custa-me bastante», contou Pedro, de lágrimas nos olhos

E acrescentou: «Felizmente, fez a operação e está tudo bem. Está controlado.» Pedro não escondeu a admiração que tem pela mãe. «Sempre fez tudo para que não faltasse nada à nossa família. Para mim, a minha mãe é tudo. Foi uma mulher guerreira e tem todo o valor», reforçou.