Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

Ao Minuto

18:59
Ana implacável com Leandro: «Para ser um falso como tu tens sido…» - Big Brother
03:23

Ana implacável com Leandro: «Para ser um falso como tu tens sido…»

18:54
Hilariante! Leandro dispara teorias de segredos de ex-concorrentes, mas falha tudo - Big Brother
02:02

Hilariante! Leandro dispara teorias de segredos de ex-concorrentes, mas falha tudo

18:46
Inês escolhe Liliana como menos leal e gera polémica - Big Brother
03:07

Inês escolhe Liliana como menos leal e gera polémica

18:42
Surpresa insólita no Calendário do Advento: Fábio abre a porta e recebe um presente hilariante - Big Brother
03:36

Surpresa insólita no Calendário do Advento: Fábio abre a porta e recebe um presente hilariante

18:34
Choque Total: Pedro é eleito o mais falso da casa… e Marisa concorda - Big Brother
04:48

Choque Total: Pedro é eleito o mais falso da casa… e Marisa concorda

18:16
Pista sobre o segredo de Ana deixa-a em pânico. E Pedro já descobriu tudo - Big Brother
02:49

Pista sobre o segredo de Ana deixa-a em pânico. E Pedro já descobriu tudo

18:05
Leandro lança duras farpas a Liliana: «Vais por caminhos baixos» - Big Brother
03:10

Leandro lança duras farpas a Liliana: «Vais por caminhos baixos»

17:36
Ana ataca Fábio e usa Liliana: «Está completamente cego» - Big Brother
07:11

Ana ataca Fábio e usa Liliana: «Está completamente cego»

17:28
«És a pessoa mais influenciável desta casa»: Ana não poupa Liliana em discussão acesa - Big Brother
07:15

«És a pessoa mais influenciável desta casa»: Ana não poupa Liliana em discussão acesa

17:21
Fábio atribui tradição de Natal a Ana e inclui a palavra ‘lixo’. Esta foi a reação da concorrente - Big Brother
05:49

Fábio atribui tradição de Natal a Ana e inclui a palavra ‘lixo’. Esta foi a reação da concorrente

17:01
«Maldisposto»: Concorrentes 'apontam o dedo' a Leandro sem piedade - Big Brother
09:40

«Maldisposto»: Concorrentes 'apontam o dedo' a Leandro sem piedade

16:49
«Um milagre de Natal»: Fábio faz forte declaração de amor a Liliana - Big Brother
07:26

«Um milagre de Natal»: Fábio faz forte declaração de amor a Liliana

16:46
Ana aponta o dedo a Liliana: «Tem vergonha de como tu és» - Big Brother
07:28

Ana aponta o dedo a Liliana: «Tem vergonha de como tu és»

16:22
Pedro abre o coração para os colegas e fica lágrimas: «Gosto de ser o centro das atenções» - Big Brother
01:26

Pedro abre o coração para os colegas e fica lágrimas: «Gosto de ser o centro das atenções»

16:21
Tenso! Ana acusa Pedro de se juntar ao ‘Gangue dos Frescos’ por conveniência - Big Brother
03:07

Tenso! Ana acusa Pedro de se juntar ao ‘Gangue dos Frescos’ por conveniência

16:15
Marisa emociona-se ao contar história de Natal em família. Esta foi a reação de Pedro - Big Brother
09:18

Marisa emociona-se ao contar história de Natal em família. Esta foi a reação de Pedro

16:01
Liliana e Marisa amigas fora da casa? Eis a opinião de Pedro - Big Brother
04:37

Liliana e Marisa amigas fora da casa? Eis a opinião de Pedro

15:49
Inês ‘deixa tudo em pratos limpos’ com Liliana: «Já me fizeste mal, não gostei» - Big Brother
09:09

Inês ‘deixa tudo em pratos limpos’ com Liliana: «Já me fizeste mal, não gostei»

15:47
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa - Big Brother

O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

15:35
Leandro e Ana trocam farpas afiadas: «Mais vale o mundo imaginário do que falar para certas pessoas» - Big Brother
02:43

Leandro e Ana trocam farpas afiadas: «Mais vale o mundo imaginário do que falar para certas pessoas»

15:29
Segundo os concorrentes, este é o pódio do Secret Story 9. As apostas não podiam ser mais diferentes - Big Brother
09:58

Segundo os concorrentes, este é o pódio do Secret Story 9. As apostas não podiam ser mais diferentes

15:00
Imperdível: Marisa pica Leandro e leva resposta torta - Big Brother
04:22

Imperdível: Marisa pica Leandro e leva resposta torta

14:06
Pedro revela detalhes sobre momentos com Marisa antes da estreia do Secret Story - Big Brother
03:16

Pedro revela detalhes sobre momentos com Marisa antes da estreia do Secret Story

14:00
Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos - Big Brother
06:35

Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos

14:00
Com o segredo revelado, Pedro fala abertamente sobre a vida privada com Leandro - Big Brother
04:26

Com o segredo revelado, Pedro fala abertamente sobre a vida privada com Leandro

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

  • Secret Story
  • Hoje às 12:51
Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa - Big Brother

Ninguém o consegue destronar. Pedro é o concorrente mais "gostado" pelo público do Secret Story 9 há sete semanas consecutivas.

Nem a revelação de segredo o abala: Há sete semanas consecutivas que Pedro é o concorrente mais popular do Secret Story 9. O programa vai na 13ª semana, o que significa que, metade do caminho feito pelo concorrente, foi feito no lugar mais ambicionado por todos: o do preferido do público. 

Horas depois de ver o seu segredo revelado, Pedro volta a conquistar o primeiro lugar do Ranking de Popularidade do Secret Story 9, mas há mudanças nas preferências do público e há uma concorrente que voltou ao fim da lista, depois de várias semanas a meio da tabela.

Falamos de Liliana. A concorrente, que foi das menos "gostadas" pelo público no início do formato, volta a ocupar o último lugar, com 82% de votos negativos e com apenas 18% de votos pela positiva. Mas não foi a única a descer no ranking. Fábio ocupa agora o penúltimo lugar, tendo sido ultrapassado por Inês. 

Pedro continua invicto no primeiro lugar, com 92% de votos pela positiva e 8% de votos na negativa. Segue-se a mulher, Marisa, em segundo lugar e Leandro fecha o pódio. 

Inês e Ana estão a meio da tabela.

Pode ver aqui tudo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Relacionados

Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana

Fábio e Liliana por um fio? A maior discussão de sempre leva a uma decisão radical

Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras
Temas: Pedro Ranking de Popularidade

Viral

Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Há 2h e 1min
Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir

Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir

Hoje às 11:48
Marisa deita tudo a perder e recebe sanção pesada da Voz por 'entregar' segredo

Marisa deita tudo a perder e recebe sanção pesada da Voz por 'entregar' segredo

Hoje às 10:51
De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

Hoje às 10:43
Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Hoje às 10:26
Primeiro beijo sem medos! Marisa não resiste ao ver Pedro em lágrimas e deita tudo a perder

Primeiro beijo sem medos! Marisa não resiste ao ver Pedro em lágrimas e deita tudo a perder

Hoje às 09:23
Mais Viral

Mais Vistos

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Ontem às 22:18
Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

Hoje às 12:51
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

Há 3h e 26min
Liliana Filipa celebra sexto aniversário do filho com partilha muito peculiar

Liliana Filipa celebra sexto aniversário do filho com partilha muito peculiar

Ontem às 09:31
Ver Mais

Notícias

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Há 41 min
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Há 2h e 1min
Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Há 3h e 17min
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

Há 3h e 26min
Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Há 3h e 29min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

Ontem às 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

Ontem às 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

Ontem às 18:49
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
01:23

Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara

Ontem às 18:11
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

9 dez, 10:05
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Há 41 min
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Há 2h e 1min
Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Há 3h e 17min
Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Há 3h e 29min
Após várias polémicas, Marie faz as pazes com o pai: E estas são as palavras de amor que lhe dedicou

Após várias polémicas, Marie faz as pazes com o pai: E estas são as palavras de amor que lhe dedicou

Há 3h e 56min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Ontem às 21:53
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

9 dez, 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

9 dez, 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

9 dez, 20:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
Ver Mais Outros Sites