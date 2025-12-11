Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Nem a revelação de segredo o abala: Há sete semanas consecutivas que Pedro é o concorrente mais popular do Secret Story 9. O programa vai na 13ª semana, o que significa que, metade do caminho feito pelo concorrente, foi feito no lugar mais ambicionado por todos: o do preferido do público.

Horas depois de ver o seu segredo revelado, Pedro volta a conquistar o primeiro lugar do Ranking de Popularidade do Secret Story 9, mas há mudanças nas preferências do público e há uma concorrente que voltou ao fim da lista, depois de várias semanas a meio da tabela.

Falamos de Liliana. A concorrente, que foi das menos "gostadas" pelo público no início do formato, volta a ocupar o último lugar, com 82% de votos negativos e com apenas 18% de votos pela positiva. Mas não foi a única a descer no ranking. Fábio ocupa agora o penúltimo lugar, tendo sido ultrapassado por Inês.

Pedro continua invicto no primeiro lugar, com 92% de votos pela positiva e 8% de votos na negativa. Segue-se a mulher, Marisa, em segundo lugar e Leandro fecha o pódio.

Inês e Ana estão a meio da tabela.