A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira

Durante uma discussão, Pedro revelou à mulher, Marisa, que tinha estado em missão com Ana. Por ter quebrado uma das regras do programa, Pedro recebeu um castigo da voz. Foi sancionado e perdeu 1500 euros.

«O Pedro anda claramente a praticar o desapego ao dinheiro. As regras são claras: as missões secretas são secretas até ao fim. E, na verdade, todas as ações têm consequências. Decidiu desvendar que tinha estado em missão. E, por isso, 1.500 euros serão retirados da sua conta», explicou a Voz.

Pedro explicou a Cristina Ferreira que só revelou a missão para tranquilizar a mulher. «Queria-lhe explicar que, em momento algum, sentia alguma coisa por alguém aqui nesta casa. Que ela tem andado a dizer que eu sou o pinga-amor falhado, que sou isto e aquilo, e eu tive a necessidade de o dizer para ela ficar descansada, que, em momento algum, fiz as coisas com algum propósito amoroso. E tive que o dizer», declarou.

Cristina Ferreira aproveitou para deixar um conselho aos concorrentes. «Sabe que este jogo é para duros? Sabe que só um é que ganha? Então não se esqueça disso. E não se esqueça também que tem um segredo para guardar. Quando estiver a discutir, veja quem é que está à volta».

A apresentadora deixou ainda um alerta: «Esta foi de borla, Pedro, este conselho. Não deem muita abertura e muito espaço para que os outros percebam, combinado? É que ainda falta um tempinho».

