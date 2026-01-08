Pedro Jorge volta a ser falado por ex-concorrente: «Se há coisa de que me orgulho...»

Pedro reencontra-se finalmente com a filha e nós revelamos as imagens do momento

Raquel Galvão, ex-concorrente do Secret Story 9, da TVI, esteve a responder a algumas perguntas dos seus seguidores e não deixou nada por dizer sobre o vencedor da edição, Pedro Jorge.

Nas redes sociais, a jovem de Elvas foi questionada sobre se considerava o marido de Marisa o «justo vencedor» e esta surpreendeu com a resposta.

«Claro! Se há coisa que me orgulho de ter é fairplay e bom perder», começou por escrever Raquel, que dentro da casa mais vigiada do País foi uma das antagonistas de Pedro.

E prosseguiu, com rasgados elogios ao vencedor: «O Pedro foi um jogador consistente do início ao fim e soube aproveitar, de forma estratégica, as oportunidades que lhe surgiram.»

Raquel aproveitou para deixar claro que, para ela, não existem rivalidades depois do Secret Story 9 ter chegado ao fim. «O jogo que me interessa é o que aconteceu lá dentro: foi esse que joguei, analisei e comentei. O que se passa cá fora, não me diz tanto respito, por ser mais desmedido e marcado por fanatismo», findou.

