16:13
Concorrentes revelam «choque» na gala de estreia do Secret Story: e o motivo é inusitado - Big Brother
01:35

Concorrentes revelam «choque» na gala de estreia do Secret Story: e o motivo é inusitado

16:10
Lourenço Ódin revela o montante que Pedro necessita para a cirurgia de mudança de sexo - Big Brother

Lourenço Ódin revela o montante que Pedro necessita para a cirurgia de mudança de sexo

15:36
Operação de risco? Pedro e Diana Dora discutem teorias de segredos - Big Brother
02:26

Operação de risco? Pedro e Diana Dora discutem teorias de segredos

15:15
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença - Big Brother

Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença

15:09
Sara «sentiu a falta» de Diogo durante a noite: «Achei que ele vinha dormir comigo...» - Big Brother
01:21

Sara «sentiu a falta» de Diogo durante a noite: «Achei que ele vinha dormir comigo...»

14:57
De triângulo a quadrado amoroso? Hélder também quer o coração de Eva: «Só podes escolher um» - Big Brother
03:31

De triângulo a quadrado amoroso? Hélder também quer o coração de Eva: «Só podes escolher um»

14:37
«Não gosto de ver aquilo que vi»: Ricardo João “destrói” Ana - Big Brother
13:12

«Não gosto de ver aquilo que vi»: Ricardo João “destrói” Ana

14:22
Ricardo João acredita que não merece estar na “Sala de partidas”. Saiba o motivo - Big Brother
03:31

Ricardo João acredita que não merece estar na “Sala de partidas”. Saiba o motivo

14:21
Quem merece um «Bilhete de regresso a casa»? Os nomeados respondem - Big Brother
06:30

Quem merece um «Bilhete de regresso a casa»? Os nomeados respondem

14:15
Liliana conta história convincente para desviar segredo: «Imagina que eu entrava com o meu Zé Manuel» - Big Brother
06:45

Liliana conta história convincente para desviar segredo: «Imagina que eu entrava com o meu Zé Manuel»

14:14
Pistas dadas? Norberto dá dica a Liliana: «Eu estou com o meu segundo nome por alguma razão» - Big Brother
06:45

Pistas dadas? Norberto dá dica a Liliana: «Eu estou com o meu segundo nome por alguma razão»

13:27
Hilariante! Jéssica ensina colegas a cantar parabéns em chinês - Big Brother
01:13

Hilariante! Jéssica ensina colegas a cantar parabéns em chinês

13:26
Há uma nova teoria de segredo. E envolve a palavra "morte" - Big Brother
05:35

Há uma nova teoria de segredo. E envolve a palavra "morte"

13:10
Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida» - Big Brother
02:25

Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»

13:04
Depois de partilha tocante, Jéssica mostra-se desconfiada de segredo - Big Brother
01:50

Depois de partilha tocante, Jéssica mostra-se desconfiada de segredo

12:56
«Sou fruto de uma relação proibida»: A história de vida de Hélder que ninguém esperava - Big Brother
11:48

«Sou fruto de uma relação proibida»: A história de vida de Hélder que ninguém esperava

12:40
Deitou tudo a perder? Diogo não disfarça reação a partilha de Eva - Big Brother
04:21

Deitou tudo a perder? Diogo não disfarça reação a partilha de Eva

12:33
Num pranto, João faz agradecimento a médica: «Você salvou a minha vida» - Big Brother
08:27

Num pranto, João faz agradecimento a médica: «Você salvou a minha vida»

12:32
«Eu amava e amo como a minha mãe»: Liliana faz partilha sobre perda e comove todos - Big Brother
02:54

«Eu amava e amo como a minha mãe»: Liliana faz partilha sobre perda e comove todos

12:18
Luzia vive episódio marcante na adolescência. E vai emocioná-lo - Big Brother
05:44

Luzia vive episódio marcante na adolescência. E vai emocioná-lo

11:57
«Iniciei uma anorexia»: Sara deixa todos em lágrimas com partilha tocante. A história arrepia qualquer um - Big Brother
04:02

«Iniciei uma anorexia»: Sara deixa todos em lágrimas com partilha tocante. A história arrepia qualquer um

11:53
Segredos em risco? Liliana chora durante partilha do Marido - Big Brother
02:04

Segredos em risco? Liliana chora durante partilha do Marido

11:48
Inspirador! Pedro conta emocionante história de superação - Big Brother
03:17

Inspirador! Pedro conta emocionante história de superação

11:43
Catarina conta episódio marcante da vida. E esta foi a reação de João - Big Brother
04:14

Catarina conta episódio marcante da vida. E esta foi a reação de João

11:38
«Arrependo-me do que deixei...»: Diogo dá resposta durante dinâmica que pode surpreender - Big Brother
03:12

«Arrependo-me do que deixei...»: Diogo dá resposta durante dinâmica que pode surpreender

Acompanhe ao minuto

Lourenço Ódin revela o montante que Pedro necessita para a cirurgia de mudança de sexo

Lourenço Ódin revela o montante que Pedro necessita para a cirurgia de mudança de sexo

Numa conversa aberta e sem tabus sobre a realidade da transexualidade, Lourenço Ódin revelou publicamente o montante de que Pedro necessita para concretizar a cirurgia de mudança de sexo.

Lourenço Ódin marcou presença no programa "Dois às 10", transmitido esta sexta-feira, 27 de fevereiro, onde esteve à conversa com Cristina Ferreira.

O antigo concorrente do "Secret Story 4", que entrou no reality show com o segredo "mudei de sexo", foi ao programapara abordar a relação que mantém com Pedro, atual participante do "Secret Story 10", que assumiu exatamente o mesmo segredo.

Sobre a entrada do amigo no programa da TVI, começou por confessar: “Tive um bocado receio por ele, ele é muito bom miúdo, é uma pessoa muito sensível e tinha um bocado receio pela saída, como é que ele iria lidar, porque eu não soube muito bem lidar na altura”.

De seguida, Lourenço Ódin recuou ao momento em que falou pela primeira vez com Pedro: “O Pedro foi um de muitos miúdos que me mandou mensagem e emocionou-me um bocado mais que os outros, porque o Pedro tinha um testamento enorme para mim a dizer-me que eu lhe salvei a vida, que estava muito agradecido por saber que era possível fazer essa mudança em Portugal, que afinal não se sentia tão estranho como se estava a sentir. Ele devia ter 16, 17. Já tinha começado o tratamento hormonal, depois trocámos mensagens muito tempo”, relatou.

O ex-concorrente do "Secret Story 4" demonstrou ainda a sua empatia perante o facto de o jovem não ter conseguido realizar as cirurgias finais: “É uma cirurgia que custa à volta de 12.000€, uma delas. É muito frustrante para ele, ele sente sempre que falta alguma coisa”, explicou.

