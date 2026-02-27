Lourenço Ódin revela o montante que Pedro necessita para a cirurgia de mudança de sexo

O antigo concorrente do "Secret Story 4", que entrou no reality show com o segredo "mudei de sexo", foi ao programapara abordar a relação que mantém com Pedro, atual participante do "Secret Story 10", que assumiu exatamente o mesmo segredo.

Sobre a entrada do amigo no programa da TVI, começou por confessar: “Tive um bocado receio por ele, ele é muito bom miúdo, é uma pessoa muito sensível e tinha um bocado receio pela saída, como é que ele iria lidar, porque eu não soube muito bem lidar na altura”.

De seguida, Lourenço Ódin recuou ao momento em que falou pela primeira vez com Pedro: “O Pedro foi um de muitos miúdos que me mandou mensagem e emocionou-me um bocado mais que os outros, porque o Pedro tinha um testamento enorme para mim a dizer-me que eu lhe salvei a vida, que estava muito agradecido por saber que era possível fazer essa mudança em Portugal, que afinal não se sentia tão estranho como se estava a sentir. Ele devia ter 16, 17. Já tinha começado o tratamento hormonal, depois trocámos mensagens muito tempo”, relatou.

O ex-concorrente do "Secret Story 4" demonstrou ainda a sua empatia perante o facto de o jovem não ter conseguido realizar as cirurgias finais: “É uma cirurgia que custa à volta de 12.000€, uma delas. É muito frustrante para ele, ele sente sempre que falta alguma coisa”, explicou.