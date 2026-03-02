A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Na gala deste domingo, João desvendou o segredo de Pedro - «Mudei de sexo» - e no pós-gala o concorrente teve a oportunidade de explicar aos colegas a sua história, num testemunho duro e impressionante, que os deixou em lágrimas.

«Foi graças a este programa e a um concorrente desta casa que eu estou aqui hoje, porque pensei em suicidar-me e era uma coisa que eu ia fazer. Mas na Casa 4, o Lourenço Odin assumiu perante Portugal que era transsexual e foi aí que eu descobri. Foi graças a ele que eu não desisti e resolvi continuar a minha vida e lutar pelo que eu queria», confessou.

Pedro continuou: «Sofria de bullying desde sempre por ser diferente. Não tinha ninguém para brincar comigo (…) ou eu levava uma bola, ou se fosse jogar com eles, eles batiam-me na barriga, ou em qualquer parte para me aleijar, para que eu não jogasse».

«Cheguei a dar coisas às pessoas para ter amizade com eles, desde telemóveis, dinheiro, imensa coisa, porque eu não tinha amigos, sentia-me super sozinho, então acabei por comprar os meus amigos, porque não havia outra forma», confessou, perante o olhar emocionado dos colegas.