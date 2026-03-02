Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

12:41
Após duras críticas de quase todos os concorrentes, Tiago desabafa: «Sinto-me triste, mas vou continuar...» - Big Brother
02:50

Após duras críticas de quase todos os concorrentes, Tiago desabafa: «Sinto-me triste, mas vou continuar...»

12:09
Sara queixa-se do afastamento de Hélder e este justifica: «Eu não me identifico» - Big Brother
03:46

Sara queixa-se do afastamento de Hélder e este justifica: «Eu não me identifico»

12:02
A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos» - Big Brother

A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

11:59
Clima tenso! Sara ataca Tiago após gesto polémico: «Porque é que estás com cara de nojo?» - Big Brother
03:13

Clima tenso! Sara ataca Tiago após gesto polémico: «Porque é que estás com cara de nojo?»

11:55
Aliado durante 24 horas! Tiago toma decisão impactante - Big Brother
01:07

Aliado durante 24 horas! Tiago toma decisão impactante

11:52
Jéssica não poupa nas críticas a Tiago: «Prometeste a paz e estás a destabilizar a situação» - Big Brother
01:23

Jéssica não poupa nas críticas a Tiago: «Prometeste a paz e estás a destabilizar a situação»

11:48
Catarina recebe «ordem» que deixa João nervoso - Big Brother
01:41

Catarina recebe «ordem» que deixa João nervoso

11:45
Diogo assume-se «magoado» com Tiago: «Achei que estávamos a tentar ter mais conexão» - Big Brother
02:42

Diogo assume-se «magoado» com Tiago: «Achei que estávamos a tentar ter mais conexão»

11:44
João volta a «ignorar» Catarina e esta fica com cara de poucos amigos - Big Brother
02:42

João volta a «ignorar» Catarina e esta fica com cara de poucos amigos

11:32
«Está a ser falso comigo»: Ricardo João "atira-se" a Hugo e gera discórdia na casa - Big Brother
01:29

«Está a ser falso comigo»: Ricardo João "atira-se" a Hugo e gera discórdia na casa

11:32
Hugo declara-se a Pedro: «És um exemplo, quem me dera ter a tua coragem. Ganhaste um fã» - Big Brother
01:29

Hugo declara-se a Pedro: «És um exemplo, quem me dera ter a tua coragem. Ganhaste um fã»

11:27
A ferver. Luzia lança farpa a Sara e o clima azeda: «Queres ir já para casa?» - Big Brother
02:12

A ferver. Luzia lança farpa a Sara e o clima azeda: «Queres ir já para casa?»

11:23
Luzia e Sara em nova picardia: «Isto está mais do que batido e eu não me identifico!» - Big Brother
02:18

Luzia e Sara em nova picardia: «Isto está mais do que batido e eu não me identifico!»

11:23
Norberto faz elogios em tom de aviso a Sara: «Está a jogar de forma perigosa» - Big Brother
02:18

Norberto faz elogios em tom de aviso a Sara: «Está a jogar de forma perigosa»

11:17
Norberto usa Diana Dora? A revelação que deixou todos de boca aberta - Big Brother
01:16

Norberto usa Diana Dora? A revelação que deixou todos de boca aberta

11:16
No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido - Big Brother

No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido

11:16
Ariana faz escolha polémica durante dinâmica: «Senta-te ao lado de quem não suportas. - Big Brother
01:40

Ariana faz escolha polémica durante dinâmica: «Senta-te ao lado de quem não suportas.

10:59
Hugo perto do segredo de Liliana: «Ele saiu e ela atirou-se para o chão, chorou imenso...» - Big Brother
01:13

Hugo perto do segredo de Liliana: «Ele saiu e ela atirou-se para o chão, chorou imenso...»

10:42
Festa na casa! Ricardo João faz anos e a Voz organiza-lhe uma surpresa muito especial - Big Brother
02:01

Festa na casa! Ricardo João faz anos e a Voz organiza-lhe uma surpresa muito especial

10:21
Jéssica assume ser fã de Filipe Delgado, mas engana-se a dizer o nome e deixa concorrentes a rir à gargalhada - Big Brother
01:09

Jéssica assume ser fã de Filipe Delgado, mas engana-se a dizer o nome e deixa concorrentes a rir à gargalhada

10:15
Autêntico meme! Jéssica e Catarina dão concerto matinal para Pedro: mas o talento deixa a desejar - Big Brother
01:02

Autêntico meme! Jéssica e Catarina dão concerto matinal para Pedro: mas o talento deixa a desejar

09:53
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz - Big Brother

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

09:40
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir - Big Brother

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

02:40
Diana Dora chora desalmadamente por causa das brincadeiras com os rapazes: «Vou ficar mal vista» - Big Brother
01:34

Diana Dora chora desalmadamente por causa das brincadeiras com os rapazes: «Vou ficar mal vista»

02:27
Desfeita em lágrimas, Liliana faz gesto romântico para Ricky à frente de todos - Big Brother
01:23

Desfeita em lágrimas, Liliana faz gesto romântico para Ricky à frente de todos

Acompanhe ao minuto

A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos» - Big Brother

Pedro contou a sua história da mudança de sexo aos colegas e emocionou tudo e todos.

Na gala deste domingo, João desvendou o segredo de Pedro - «Mudei de sexo» - e no pós-gala o concorrente teve a oportunidade de explicar aos colegas a sua história, num testemunho duro e impressionante, que os deixou em lágrimas

«Foi graças a este programa e a um concorrente desta casa que eu estou aqui hoje, porque pensei em suicidar-me e era uma coisa que eu ia fazer. Mas na Casa 4, o Lourenço Odin assumiu perante Portugal que era transsexual e foi aí que eu descobri. Foi graças a ele que eu não desisti e resolvi continuar a minha vida e lutar pelo que eu queria», confessou. 

Pedro continuou: «Sofria de bullying desde sempre por ser diferente. Não tinha ninguém para brincar comigo (…) ou eu levava uma bola, ou se fosse jogar com eles, eles batiam-me na barriga, ou em qualquer parte para me aleijar, para que eu não jogasse». 

«Cheguei a dar coisas às pessoas para ter amizade com eles, desde telemóveis, dinheiro, imensa coisa, porque eu não tinha amigos, sentia-me super sozinho, então acabei por comprar os meus amigos, porque não havia outra forma», confessou, perante o olhar emocionado dos colegas. 

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

Lourenço Ódin revela o montante que Pedro necessita para a cirurgia de mudança de sexo
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Há 2h e 54min
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Há 3h e 7min
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso
07:01

Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso

Hoje às 00:12
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Hoje às 00:19
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 13 min
A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

Há 45 min
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Há 3h e 7min
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Hoje às 00:19
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Hoje às 00:12
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 13 min
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé
00:26

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé

Há 29 min
«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

Ontem às 20:07
Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Ontem às 19:56
Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10
10:28

Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10

Ontem às 19:35
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Há 1h e 20min
Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Há 2h e 19min
"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

Hoje às 08:10
Noélia Pereira faz teste de gravidez... e é este o resultado: "Tenho de procurar um médico"

Noélia Pereira faz teste de gravidez... e é este o resultado: "Tenho de procurar um médico"

Ontem às 20:42
"Nestas horas...": perto das explosões no Dubai, Liliana Aguiar partilha esclarecimento sobre a família!

"Nestas horas...": perto das explosões no Dubai, Liliana Aguiar partilha esclarecimento sobre a família!

Ontem às 12:48
