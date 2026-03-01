Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
A ferver. Nomeações foram controversas e deram que falar: «Não devias ter elevado a voz» - Big Brother
A ferver. Nomeações foram controversas e deram que falar: «Não devias ter elevado a voz»

Hilariante. Ricardo João faz 37 anos e os concorrentes cantam-lhe os parabéns em chinês - Big Brother
Hilariante. Ricardo João faz 37 anos e os concorrentes cantam-lhe os parabéns em chinês

«Fazes mais falta cá fora»: Ricky é recebido no estúdio com uma forte ovação - Big Brother
«Fazes mais falta cá fora»: Ricky é recebido no estúdio com uma forte ovação

Nomeações no confessionário feitas: Estas foram as escolhas destes concorrentes - Big Brother
Nomeações no confessionário feitas: Estas foram as escolhas destes concorrentes

Luta pela imunidade. Só alguns vão a jogo e este concorrente venceu o privilégio - Big Brother
Luta pela imunidade. Só alguns vão a jogo e este concorrente venceu o privilégio

O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10 - Big Brother

O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Comentadores debatem a reação de Liliana à saída de Ricky e Bruna mostra-se implacável - Big Brother
Comentadores debatem a reação de Liliana à saída de Ricky e Bruna mostra-se implacável

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana - Big Brother

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso - Big Brother
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso

A percentagem foi renhida. Com 29% dos votos, este foi o segundo concorrente expulso do Secret Story 10 - Big Brother
A percentagem foi renhida. Com 29% dos votos, este foi o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro - Big Brother

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

Voz faz aviso aos concorrentes após comportamentos relacionados com a pista do segredo de Pedro - Big Brother
Voz faz aviso aos concorrentes após comportamentos relacionados com a pista do segredo de Pedro

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque - Big Brother
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Rapazes tomam decisão de peso e Pedro volta a ser o alvo principal - Big Brother
Rapazes tomam decisão de peso e Pedro volta a ser o alvo principal

Bruna Gomes e Flávio Furtado mostram-se implacáveis com esta concorrente - Big Brother
Bruna Gomes e Flávio Furtado mostram-se implacáveis com esta concorrente

«Já não é só por piada»: Sara assume querer ser protagonista e arrasa estes concorrentes - Big Brother
«Já não é só por piada»: Sara assume querer ser protagonista e arrasa estes concorrentes

Choque. Ariana perde 5000€ e o motivo é forte - Big Brother
Choque. Ariana perde 5000€ e o motivo é forte

Afinal havia outra? Hugo leva a segunda tampa da noite mas desta vez foi do seu "grande amor" - Big Brother
Afinal havia outra? Hugo leva a segunda tampa da noite mas desta vez foi do seu "grande amor"

«Parece uma máquina de lavar aqui dentro»: Eva dá tampa ao Hugo em direto - Big Brother
«Parece uma máquina de lavar aqui dentro»: Eva dá tampa ao Hugo em direto

João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo» - Big Brother

João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo»

Jéssica protagoniza momento hilariante com Cristina Ferreira ao revelar dote desconhecido - Big Brother
Jéssica protagoniza momento hilariante com Cristina Ferreira ao revelar dote desconhecido

Ana no centro da polémica. Concorrentes arrasam a colega: «Tem uma lata...» - Big Brother
Ana no centro da polémica. Concorrentes arrasam a colega: «Tem uma lata...»

Com 48% dos votos, este concorrente conquista o público e é o primeiro salvo da noite - Big Brother
Com 48% dos votos, este concorrente conquista o público e é o primeiro salvo da noite

Hilariante. As "quase comadres" falam da diferença de perspectiva sobre a relação de João e Catarina - Big Brother
Hilariante. As "quase comadres" falam da diferença de perspectiva sobre a relação de João e Catarina

João é surpreendido com imagens do casting de Catarina e a reação é inédita - Big Brother
João é surpreendido com imagens do casting de Catarina e a reação é inédita

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

Pedro tentou esconder, a casa desconfiou e João agiu. O segredo «mudei de sexo» não resistiu a uma pista decisiva.

O segredo de Pedro foi revelado por João. Este domingo, dia 1 de março, depois de reunir as pistas certas, João tomou uma decisão e carregou no botão dos segredos, expondo aquilo que o concorrente escondia.

Tudo começou com uma dinâmica que valeu ao grupo de Norberto uma pista sobre o segredo de Pedro, o mesmo que esconde a revelação «mudei de sexo». O próprio Pedro também teve acesso à pista, o que tornou a situação ainda mais tensa.

João conversou com Diogo e com Jéssica sobre a pista que receberam e partilhou a sua convicção: Pedro terá mudado de género. Durante a conversa, o trio destacou um gesto específico do concorrente que levantou suspeitas logo de imediato.

Mais tarde, João revelou a Catarina a sua intenção de carregar no segredo «mudei de sexo». A certeza foi-se espalhando pela casa e vários concorrentes mostraram não ter dúvidas de que o segredo de Pedro estaria relacionado com uma mudança de sexo.

Um dos comportamentos mais debatidos foi o facto de Pedro nunca se mostrar durante o banho. «Vestiu a camisola no banho...», comentou um dos concorrentes, numa atitude que muitos consideraram reveladora. 

Veja aqui o momento da revelação:

 
