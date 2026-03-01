A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

O segredo de Pedro foi revelado por João. Este domingo, dia 1 de março, depois de reunir as pistas certas, João tomou uma decisão e carregou no botão dos segredos, expondo aquilo que o concorrente escondia.

Tudo começou com uma dinâmica que valeu ao grupo de Norberto uma pista sobre o segredo de Pedro, o mesmo que esconde a revelação «mudei de sexo». O próprio Pedro também teve acesso à pista, o que tornou a situação ainda mais tensa.

João conversou com Diogo e com Jéssica sobre a pista que receberam e partilhou a sua convicção: Pedro terá mudado de género. Durante a conversa, o trio destacou um gesto específico do concorrente que levantou suspeitas logo de imediato.

Mais tarde, João revelou a Catarina a sua intenção de carregar no segredo «mudei de sexo». A certeza foi-se espalhando pela casa e vários concorrentes mostraram não ter dúvidas de que o segredo de Pedro estaria relacionado com uma mudança de sexo.

Um dos comportamentos mais debatidos foi o facto de Pedro nunca se mostrar durante o banho. «Vestiu a camisola no banho...», comentou um dos concorrentes, numa atitude que muitos consideraram reveladora.