Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

O primeiro Especial do Secret Story - Casa dos Segredos 10 ficou marcado por um testemunho que tocou o público. Pedro, de 26 anos, revelou o segredo que levou para a casa, «mudei de sexo», abriu o coração e partilhou uma história de vida que descreve como desafiante desde a infância.

Desde muito cedo, sentia que a identidade que lhe era atribuída não correspondia a quem realmente era. Expressava-se como menino e questionava as diferenças que sentia no próprio corpo. A adolescência trouxe um sofrimento acrescido, sobretudo com as mudanças físicas da puberdade. «Era infeliz naquela forma», recordou.

O concorrente revelou que encontrou inspiração em Lourenço Odin, cuja participação no Secret Story 4 teve um papel determinante no seu processo de aceitação. Ao ver alguém assumir publicamente o mesmo segredo, sentiu que também poderia fazê-lo.

A sua jornada ficou igualmente marcada pela dor da rejeição familiar. O pai decidiu afastar-se quando soube que Pedro era trans, uma ferida que ainda hoje carrega. Ainda assim, garante que todas as dificuldades o tornaram mais forte e resiliente.

Agora, entra na Casa mais vigiada do País não apenas para competir, mas para fazer a diferença. Quer ganhar o prémio final, avançar com cirurgias que ainda tem planeadas e continuar a afirmar-se com orgulho na sua identidade.

Pedro decidiu partilhar em direto, fotografias suas em criança, antes da transição. Percorra a galeria e veja como era.

Veja o momento aqui: