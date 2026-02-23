Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde

A estreia do Secret Story - Casa dos Segredos 10, esta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, trouxe um dos momentos mais marcantes da noite. No Especial conduzido por Cristina Ferreira, Pedro revelou ao País o segredo que leva para dentro da Casa: “Mudei de Sexo”.

Com 26 anos e natural de Lousada, o recém-formado em Turismo contou que, desde muito novo, se expressava como menino. Tentava fazer xixi de pé e chegou mesmo a falar sobre o que sentia com vizinhos. A puberdade foi um período particularmente difícil. O aparecimento do período e o crescimento dos seios trouxeram-lhe angústia e confusão. «Era infeliz naquela forma», confessou, num dos momentos mais emocionantes da noite.

Pedro explicou que a sua transição foi um processo de autodescoberta e coragem. Inspirou-se em Lourenço Odin, que entrou no Secret Story 4 com o mesmo segredo, ajudando a desmistificar a realidade das pessoas trans em Portugal. Esse exemplo foi determinante para que também decidisse assumir-se publicamente.

A entrada no programa surge, segundo o próprio, não apenas como uma oportunidade de partilhar a sua história, mas também como uma forma de conquistar estabilidade financeira para avançar com cirurgias que ainda pretende realizar. Pelo caminho, enfrentou momentos dolorosos, incluindo a rejeição do pai, que optou por se afastar da sua vida.

Determinado a provar o seu valor, Pedro entra na Casa para ganhar, mas também para representar e dar voz a quem vive realidades semelhantes. A sua revelação promete marcar esta edição do Secret Story.

Pedro decidiu partilhar em direto, fotografias suas em criança, antes da transição. Percorra a galeria e veja como era.

Veja o momento aqui:



