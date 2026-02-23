Ao Minuto

23:09
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma» - Big Brother

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

23:04
Ninguém estava à espera: três nomeados enfrentam já amanhã a primeira expulsão do Secret Story - Big Brother

Ninguém estava à espera: três nomeados enfrentam já amanhã a primeira expulsão do Secret Story

22:58
Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde - Big Brother

Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde

22:46
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira - Big Brother

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

22:31
Surpresa: Há três concorrentes em risco de expulsão. E é já amanhã - Big Brother
01:43

Surpresa: Há três concorrentes em risco de expulsão. E é já amanhã

22:30
Mudou de sexo e "perdeu" o pai. História da transição de Pedro emociona: «Acabei por ser rejeitado» - Big Brother
08:19

Mudou de sexo e "perdeu" o pai. História da transição de Pedro emociona: «Acabei por ser rejeitado»

22:29
Pedro é um homem transgénero e partilha história de vida: «Ganhar este prémio significa concluir as cirurgias» - Big Brother
08:19

Pedro é um homem transgénero e partilha história de vida: «Ganhar este prémio significa concluir as cirurgias»

22:29
Há um ex-concorrente que inspirou a entrada de Pedro na casa do Secret Story: «Ajudou-me...» - Big Brother
08:19

Há um ex-concorrente que inspirou a entrada de Pedro na casa do Secret Story: «Ajudou-me...»

22:28
Está revelado a quem pertence o segredo «mudei de sexo» - Big Brother
08:19

Está revelado a quem pertence o segredo «mudei de sexo»

22:17
Catarina em choque ao descobrir que o "ex" João tem namorada fora da casa do Secret Story - Big Brother
03:58

Catarina em choque ao descobrir que o "ex" João tem namorada fora da casa do Secret Story

22:14
Segunda ronda de nomeções. Descubra quem votou em quem - Big Brother
10:33

Segunda ronda de nomeções. Descubra quem votou em quem

22:13
Diana admite querer "conhecer melhor" Ricky. E nem sonha que a mulher do concorrente está a ouvir - Big Brother
10:33

Diana admite querer "conhecer melhor" Ricky. E nem sonha que a mulher do concorrente está a ouvir

21:57
Primeiros dramas: Sara dirige-se a Ana sem dó nem piedade e acusa-a de ter um «tom falso» - Big Brother
04:48

Primeiros dramas: Sara dirige-se a Ana sem dó nem piedade e acusa-a de ter um «tom falso»

21:51
«Vejo potencial» Sara elogia Diogo e a namorada Eva assiste a tudo. Veja as reações - Big Brother
02:28

«Vejo potencial» Sara elogia Diogo e a namorada Eva assiste a tudo. Veja as reações

21:47
Mulheres em guerra? Gritos geram tensão entre várias concorrentes - Big Brother
08:29

Mulheres em guerra? Gritos geram tensão entre várias concorrentes

21:34
Norberto diz o inédito: «Eu sei que a Cristina é a rainha da Malveira e eu posso ser o rei» - Big Brother
01:15

Norberto diz o inédito: «Eu sei que a Cristina é a rainha da Malveira e eu posso ser o rei»

21:33
Concorrente do Secret Story sofre acidente. E Cristina Ferreira fica incrédula com o que aconteceu - Big Brother
01:32

Concorrente do Secret Story sofre acidente. E Cristina Ferreira fica incrédula com o que aconteceu

20:18
Surgem as primeiras teorias de segredos e já há desconfianças de um casal - Big Brother
06:51

Surgem as primeiras teorias de segredos e já há desconfianças de um casal

19:52
Confissões, lágrimas e desabafos profundos: Assim foi a primeira dinâmica de grupo - Big Brother
05:29

Confissões, lágrimas e desabafos profundos: Assim foi a primeira dinâmica de grupo

19:47
Cor dos olhos de Hélder é tema já se desconfia de Eva e Diogo: Veja as primeiras teorias da Casa - Big Brother
04:02

Cor dos olhos de Hélder é tema já se desconfia de Eva e Diogo: Veja as primeiras teorias da Casa

19:41
Primeira noite na Casa é marcada por peripécias surpreendentes. E as imagens mostram tudo - Big Brother
03:16

Primeira noite na Casa é marcada por peripécias surpreendentes. E as imagens mostram tudo

19:36
Liliana escolhe as camas de cada um e Luzia mostra-se encantada por um colega: «É bastante giro» - Big Brother
04:37

Liliana escolhe as camas de cada um e Luzia mostra-se encantada por um colega: «É bastante giro»

19:31
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu» - Big Brother
04:20

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

19:27
Voz dá as boa-vindas e concorrentes apresentam-se. Há quem fale num «salto de fé» - Big Brother
06:05

Voz dá as boa-vindas e concorrentes apresentam-se. Há quem fale num «salto de fé»

19:18
Jéssica choca colegas com revelação insólita: «Se não me tivesses dito isso, dizia que era o teu segredo» - Big Brother
03:12

Jéssica choca colegas com revelação insólita: «Se não me tivesses dito isso, dizia que era o teu segredo»

Acompanhe ao minuto

Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde

Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde - Big Brother

O primeiro dia do Secret Story – Casa dos Segredos 10 ficou marcado por uma revelação impactante. Pedro, 26 anos, natural de Lousada, assumiu em direto o segredo “Mudei de Sexo” e partilhou uma história de vida intensa que emocionou o público português.

A estreia do Secret Story - Casa dos Segredos 10, esta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, trouxe um dos momentos mais marcantes da noite. No Especial conduzido por Cristina Ferreira, Pedro revelou ao País o segredo que leva para dentro da Casa: “Mudei de Sexo”.

Com 26 anos e natural de Lousada, o recém-formado em Turismo contou que, desde muito novo, se expressava como menino. Tentava fazer xixi de pé e chegou mesmo a falar sobre o que sentia com vizinhos. A puberdade foi um período particularmente difícil. O aparecimento do período e o crescimento dos seios trouxeram-lhe angústia e confusão. «Era infeliz naquela forma», confessou, num dos momentos mais emocionantes da noite.

Pedro explicou que a sua transição foi um processo de autodescoberta e coragem. Inspirou-se em Lourenço Odin, que entrou no Secret Story 4 com o mesmo segredo, ajudando a desmistificar a realidade das pessoas trans em Portugal. Esse exemplo foi determinante para que também decidisse assumir-se publicamente.

A entrada no programa surge, segundo o próprio, não apenas como uma oportunidade de partilhar a sua história, mas também como uma forma de conquistar estabilidade financeira para avançar com cirurgias que ainda pretende realizar. Pelo caminho, enfrentou momentos dolorosos, incluindo a rejeição do pai, que optou por se afastar da sua vida.

Determinado a provar o seu valor, Pedro entra na Casa para ganhar, mas também para representar e dar voz a quem vive realidades semelhantes. A sua revelação promete marcar esta edição do Secret Story.

Pedro decidiu partilhar em direto, fotografias suas em criança, antes da transição. Percorra a galeria e veja como era.

Veja o momento aqui:


 

Relacionados

Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

As maiores pérolas da Gala de estreia do Secret Story 10

Namorado e pai dos filhos de Jéssica é um conhecido futebolista. Nós contamos-lhe tudo
Temas: Pedro Transgénero Transexual Transexualidade

Mais Vistos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Ontem às 08:10
Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»
04:35

Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»

Ontem às 13:32
Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Ontem às 16:21
Imagens inéditas que todos querem ver: Ana e Ricardo João beijam-se na boca à frente dos colegas
03:13

Imagens inéditas que todos querem ver: Ana e Ricardo João beijam-se na boca à frente dos colegas

Ontem às 18:11
Ver Mais

Notícias

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Há 2h e 9min
Ninguém estava à espera: três nomeados enfrentam já amanhã a primeira expulsão do Secret Story

Ninguém estava à espera: três nomeados enfrentam já amanhã a primeira expulsão do Secret Story

Há 2h e 13min
Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde

Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde

Há 2h e 20min
Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Ontem às 19:08
Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Ontem às 16:21
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Ontem às 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Ontem às 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Ontem às 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

Ontem às 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Ontem às 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Ontem às 19:08
Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Ontem às 16:21
«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

Ontem às 12:56
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Ontem às 12:43
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

Ontem às 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

Ontem às 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

Ontem às 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Ontem às 19:24
"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência

"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência

Ontem às 16:31
Filho de Cristina Ferreira incrédulo com segredo de "Secret Story": "Foi o que ele mais quis perceber"

Filho de Cristina Ferreira incrédulo com segredo de "Secret Story": "Foi o que ele mais quis perceber"

Ontem às 12:49
Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

Ontem às 10:50
"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

22 fev, 13:34
Ver Mais Outros Sites