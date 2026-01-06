A vitória foi só o começo: Pedro volta a destronar colegas. Mas o pódio é outro

Depois de vencer o Secret Story 9, Pedro Jorge destronou os dois concorrentes desta edição com mais popularidade na Internet.

Zé, o ex noivo da Liliana, teve desde o início da edição um crescente número de seguidores por todo o enredo em que estava envolvido. Mais tarde, com a saída de alguns concorrentes do programa, Zé começou a relacionar-se com Rui, Dylan, e até mesmo com Sandro, o padrinho do casal Liliana e Fábio. Todas essas componentes fizeram com que os números de Zé crescessem à velocidade da luz, e atualmente conta com 132 mil seguidores.

Já Sandro, apesar de não ter ficado no programa durante muito tempo, acabou por vir a ser reconhecido nas redes pelos constantes vídeos e lives a dar a sua opinião sobre o jogo e a revelar pormenores do jogo que se fazia sentir fora da casa. De momento conta com 117 mil seguidores no Instagram.

Pedro Jorge começou o ano da melhor forma possível, ao vencer esta edição do Secret Story e ao levar para casa 250 mil euros. O segundo troféu chegou já depois do ano arrancar, com um aumento considerável no número de seguidores no Instagram, 149 mil. Pedro acabou por ultrapassar os ex concorrentes e a diferença ainda é alguma.

