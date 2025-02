Petra Spínola conta tudo sobre o duro processo de engravidar: «Estava grávida numa sexta, na terça já não estava»

Petra Spínola, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, revelou recentemente que está grávida de gémeas! Petra, que tem também uma irmã gémea, Mara Spínola, com quem participou na mesma edição do Secret Story, esteve hoje à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, mas não presencialmente. Petra está a viver uma gravidez de risco que não lhe permite sair de casa e, por isso, a entrevista teve de ser feita por videochamada.

Foi exatamente isso que a ex-concorrente natural da Madeira explicou aos apresentadores das manhãs da TVI: foi um caminho muito longo.

Descobriu numa primeira vez que estava grávida, mas tratava-se de uma gravidez ectópica: «Foi muito difícil. Cheguei ao hospital e disseram-me que tinha de ser operada (...) estava grávida numa sexta-feira, na terça já não estava».

Mas as más notícias não ficaram por aqui. Petra revelou ainda o que um médico lhe falou: «Disse-me que eu nunca ia engravidar com os meus óvulos».

Saiba então como a ex-concorrente da Casa dos Segredos conseguiu engravidar:

Depois de um duro processo para conseguir engravidar, Petra enfrenta agora outro obstáculo: «Uma das meninas foi diagnosticada com cordão umbilical velamentoso. Está fora do sítio e recebe menos nutrientes».

Saiba mais sobre o estado de gravidez de Petra: