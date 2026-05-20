Entrou no Secret Story com a irmã gémea e teve duas filhas gémeas que são uns amores

Petra Spínola, antiga concorrente do Secret Story 3, voltou a despertar a atenção dos fãs do programa ao partilhar uma fotografia amorosa das suas filhas gémeas. A ex-concorrente, que entrou na casa mais vigiada do país juntamente com a irmã gémea, Mara, vive agora uma nova fase da vida dedicada à maternidade.

Foi em 2012 que Petra e Mara Spínola se deram a conhecer ao público português através da participação no reality show da TVI. As irmãs gémeas rapidamente se tornaram uma das duplas mais acarinhadas dessa edição, conquistando muitos admiradores pela cumplicidade e personalidade divertida.

Agora, 14 anos depois da aventura televisiva, Petra vive uma coincidência especial: também ela foi mãe de gémeas. Nas redes sociais, a ex-concorrente tem mostrado raros momentos do crescimento das meninas, que têm encantado os seguidores com a sua ternura e semelhança.

Apesar de estar mais afastada da televisão, Petra mantém uma presença discreta nas redes sociais, onde vai revelando pequenos detalhes da vida familiar. Muitos seguidores recordam ainda com carinho a participação das irmãs Spínola no programa, considerando-as uma das duplas mais marcantes do formato.

Agora, ao ver Petra rodeada pelas filhas gémeas, muitos fãs não resistem a comentar que a história parece repetir-se — desta vez, fora da televisão e num registo muito mais familiar e emocionante.