12:54
02:24

12:35
05:33

12:06
13:52

11:23
06:37

11:07
07:24

10:55
04:40

10:16
10:08

09:54
Será que sabe o que é a bananofobia? Veja o que significa um dos segredos mais insólitos da casa - Big Brother

09:33
06:26

09:32
01:35

01:30
03:02

01:21
05:50

01:13
04:01

00:43
03:52

00:36
01:23

00:17
03:39

00:03
06:54

23:38
06:08

22:50
09:50

22:36
06:00

22:35
02:20

22:19
07:44

22:11
05:39

22:05
03:08

22:01
05:37

Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente

  • Secret Story
  • Há 2h e 26min
Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente

Conheça a história impressionante desta ex-concorrente do Secret Story.

A vida dos ex-concorrentes está em constante mudança e que o diga Petra Spínola. Ficou conhecida do público pela sua participação na terceira edição do Secret Story, onde entrou com a irmã gémea, Mara, com quem tinha o segredo em comum «somos gémeas falsas».

Agora, 13 anos depois da sua participação, Petra está muito diferente a todos os níveis e regressou ao pequeno ecrã sem a irmã, mas muito bem acompanhada pelas filhas gémeas de quatro meses: Madalena e Diana. 

No programa 'Dois às 10' da TVI, a ex-concorrente apresentou as filhas pela primeira vez, revelando que demorou 8 anos para engravidar e que esta se tratou de uma gravidez difícil e de risco. Inclusive inicialmente disseram-lhe para não escolher nomes, pois algo poderia correr mal. 

Mas felizmente não correu e Petra está mais radiante do que nunca. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Petra e das bebés. 

 

Temas: Petra Spínola Petra Gémeas Mãe Filhas

