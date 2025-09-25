Entrou no Secret Story com a irmã gémea e o destino fê-la mãe de gémeas também. A história surpreendente

Lembra-se de Petra do SS3? Está muito diferente e já é mãe de gémeas. As fotos inéditas dela e das bebés

A vida dos ex-concorrentes está em constante mudança e que o diga Petra Spínola. Ficou conhecida do público pela sua participação na terceira edição do Secret Story, onde entrou com a irmã gémea, Mara, com quem tinha o segredo em comum «somos gémeas falsas».

Agora, 13 anos depois da sua participação, Petra está muito diferente a todos os níveis e regressou ao pequeno ecrã sem a irmã, mas muito bem acompanhada pelas filhas gémeas de quatro meses: Madalena e Diana.

No programa 'Dois às 10' da TVI, a ex-concorrente apresentou as filhas pela primeira vez, revelando que demorou 8 anos para engravidar e que esta se tratou de uma gravidez difícil e de risco. Inclusive inicialmente disseram-lhe para não escolher nomes, pois algo poderia correr mal.

Mas felizmente não correu e Petra está mais radiante do que nunca. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Petra e das bebés.