Em choque, Bruno de Carvalho despede-se com emoção de Pinto da Costa: «Desaparece um grande amigo»

No final da gala do Secret Story – Desafio Final, Cláudio Ramos fez questão de informar Bruno de Carvalho da morte do amigo Jorge Nuno Pinto da Costa.

«Queria dizer uma coisa que impactou o País e vai impactar todos aí dentro, nomeadamente o Bruno de Carvalho. Bruno, é com muita pena que tenho de lhe dizer que o País perdeu Jorge Nuno Pinto da Costa. E gostava que soubesse isto», declarou o apresentador.

Emocionado, o ex-presidente do Sporting reagiu: «Gostava de mandar os pêsames à família, a todos os portistas e deixar o meu respeito muito grande porque, não só desaparece um grande presidente, um grande adversário e um grande amigo».

Jorge Nuno Pinto da Costa faleceu neste sábado, dia 15 de fevereiro, aos 87 anos.

A partida de Jorge Nuno Pinto da Costa gerou uma onda de manifestações de pesar, com várias figuras públicas a prestarem tributo ao ex-presidente do FC Porto. O luto pelo seu falecimento é sentido por milhões de adeptos e figuras do desporto nacional.

Veja o vídeo.