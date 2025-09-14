Alerta Casa dos segredos. Reveladas pistas sobre os novos concorrentes do Secret Story

Estamos a menos de uma hora da grande estreia do Secret Story 9. E foram reveladas pistas exclusivas sobre os novos concorrentes do Segret Story. A aventura está quase a começar. Cristina Ferreira apresenta uma gala cheia de novidades, segredos, emoções e um leque de concorrentes que vai surpreender.

Eis as pistas:

Esotérico

Ambição

Doces conventuais

Religião

Alemanha

São Tomé e Príncipe

Orador

As primeiras pistas estão lançadas. Quem irá descobrir?

