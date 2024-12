Popularidade: 'Team azul' no topo do ranking à exceção de um elemento. Saiba tudo!

Renata conversa sobre a ‘Team Azul’ com equipa oposta: «É como eu estou naquela equipa: morta!»

Esta quinta-feira, 21 de novembro, a página de Instagram oficial do Secret Story – Casa dos Segredos divulgou os resultados do ranking de popularidade desta semana.

Em comparação com a semana anterior, o pódio manteve-se igual. Gonçalo mantém o primeiro lugar, Margarida suge em segundo e Diogo Alexandre que completa assim o pódio à semelhança da semana passada.

No fim da tabela e com muito pouca aprovação por parte dos seguidores do Secret Story surge João Ricardo em 10º lugar, Renata em 11º e Heitor em último lugar.

Coincidência, ou não, a ordem da tabela corresponde à composição dos grupos da casa. Os concorrententes da 'team azul' ocupam a primeira metade, dos mais gostados e os restantes a última, dos menos gostados. A exceção a esta regra é Juliana, que pertence à 'team azul' mas está em 9.º lugar do ranking.

Veja o ranking completo:

1º Gonçalo

2º Margarida

3º Diogo Alexandre

4º Leo

5º Jéssica

6º Rita

7º Marcelo

8º Maycon

9º Juliana

10º João Ricardo

11º Renata

12º Heitor