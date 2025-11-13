Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Esta semana, há um novo ranking de popularidade do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e, sem grandes mudanças, o Gangue dos Frescos continua a ocupar os primeiros lugares.

Pela segunda semana consecutiva, Pedro ocupa o topo do ranking, com 94% de votos positivos contra apenas 6% de votos pela negativa. Segue-se a mulher, Marisa, e Leandro fecha o pódio. A concorrente que, na semana passada, tinha descido de 1.º para 3.º lugar, conquistou esta semana o 2.º, mas não conseguiu 'destronar' Pedro.

Esta semana, Ana Cristina também ultrapassou Liliana, que ocupa agora a 7ª posição. Na semana passada, a jovem tinha conquistado o 6.º lugar, depois de várias semanas a ocupar o fim da tabela.

No fim da tabela, Bruno ocupa a última posição, com 91% de votos negativos e apenas 9% de votos pela positiva. Esta semana, Bruna está em penúltimo lugar, sucedendo Dylan, que ocupa a 10ª posição. Bruna começou as primeiras semanas muito bem posicionada, mas tem vindo a perder popularidade nas redes sociais.