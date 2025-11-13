Ao Minuto

16:07
Troca de provocações acesas entre o casal sobre as festas da casa: «Como tu não és escolhido..» - Big Brother
06:07

Troca de provocações acesas entre o casal sobre as festas da casa: «Como tu não és escolhido..»

16:04
Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna! - Big Brother

Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna!

15:52
«Para os outros é só sorrisos, para mim é sempre a disparar»: Pedro Jorge é implacável com a mulher - Big Brother
02:01

«Para os outros é só sorrisos, para mim é sempre a disparar»: Pedro Jorge é implacável com a mulher

15:51
«Eu se tivesse a porta aberta já me tinha ido embora, estás a meter-me uns nervos»: Marisa passa-se com o marido - Big Brother
02:01

«Eu se tivesse a porta aberta já me tinha ido embora, estás a meter-me uns nervos»: Marisa passa-se com o marido

15:49
Marisa começa a ficar chateada com o marido e leva tacada: «Tu não ouves ninguém!» - Big Brother
04:15

Marisa começa a ficar chateada com o marido e leva tacada: «Tu não ouves ninguém!»

15:34
«Eu não sinto nada por ela»: Marisa confronta Pedro sobre... Marisa Susana - Big Brother
03:18

«Eu não sinto nada por ela»: Marisa confronta Pedro sobre... Marisa Susana

15:26
«Ela parece que tem ciúmes...»: Estará Marisa Susana interessada em Pedro? A nova teoria invade a casa - Big Brother
04:03

«Ela parece que tem ciúmes...»: Estará Marisa Susana interessada em Pedro? A nova teoria invade a casa

15:26
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre' - Big Brother

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

14:55
Marisa Susana acusa Pedro de ser ‘pau mandado' de Marisa - Big Brother
03:53

Marisa Susana acusa Pedro de ser ‘pau mandado' de Marisa

14:47
Pedro declara-se a Marisa e revela planos surpreendentes fora da Casa - Big Brother
08:39

Pedro declara-se a Marisa e revela planos surpreendentes fora da Casa

14:41
«Vais ser um namorado super controlador»: Dylan arrasa Fábio - Big Brother
02:22

«Vais ser um namorado super controlador»: Dylan arrasa Fábio

14:40
Bruna provoca Leandro e a resposta ‘incendeia’ a Casa - Big Brother
07:35

Bruna provoca Leandro e a resposta ‘incendeia’ a Casa

14:27
Dylan aponta o dedo a Leandro: «90% do que ele diz é mentira» - Big Brother
08:12

Dylan aponta o dedo a Leandro: «90% do que ele diz é mentira»

14:18
«Metam-na no quarto com o Pedro para ver o que ela faz»: Dylan não perdoa Liliana - Big Brother
04:07

«Metam-na no quarto com o Pedro para ver o que ela faz»: Dylan não perdoa Liliana

14:16
Marisa Susana pega-se com Ana: «Estás-te a contradizer» - Big Brother
12:51

Marisa Susana pega-se com Ana: «Estás-te a contradizer»

14:00
Marisa faz pergunta indiscreta a Inês e envolve Vera - Big Brother
06:48

Marisa faz pergunta indiscreta a Inês e envolve Vera

11:52
Bruna implacável: «O Fábio tem de ir para casa, é um mono que aqui está» - Big Brother
11:17

Bruna implacável: «O Fábio tem de ir para casa, é um mono que aqui está»

11:50
Bruna critica atitude de Leandro cara a cara: «Tens de parar... é péssimo» - Big Brother
08:32

Bruna critica atitude de Leandro cara a cara: «Tens de parar... é péssimo»

11:38
Grupo de leandro em risco? Bruna partilha opinião e gera reações - Big Brother
08:18

Grupo de leandro em risco? Bruna partilha opinião e gera reações

11:33
Ana Cristina arrasa Bruno: «É arrogante (...) não tem mais nada para entregar» - Big Brother
11:29

Ana Cristina arrasa Bruno: «É arrogante (...) não tem mais nada para entregar»

11:20
Bruna confronta Leandro depois de escolha que deu que falar - Big Brother
08:49

Bruna confronta Leandro depois de escolha que deu que falar

10:56
Liliana acusa Leandro de incoerência: «Estás a fazer o mesmo» - Big Brother
03:28

Liliana acusa Leandro de incoerência: «Estás a fazer o mesmo»

10:50
Leandro escolhe Bruna para um convite especial e Liliana passa-se - Big Brother
04:28

Leandro escolhe Bruna para um convite especial e Liliana passa-se

10:15
Pedro Jorge não foi o único a dar um beijo de bom dia a Marisa. Outro concorrente fez o gesto amoroso - Big Brother
01:08

Pedro Jorge não foi o único a dar um beijo de bom dia a Marisa. Outro concorrente fez o gesto amoroso

10:10
O bom dia mais carinhoso é o de Pedro Jorge e Marisa. Veja as imagens - Big Brother
01:03

O bom dia mais carinhoso é o de Pedro Jorge e Marisa. Veja as imagens

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Fique a conhecer quem são os concorrentes do Secret Story 9 que são preferidos do público desta semana.

Esta semana, há um novo ranking de popularidade do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e, sem grandes mudanças, o Gangue dos Frescos continua a ocupar os primeiros lugares. 

Pela segunda semana consecutiva, Pedro ocupa o topo do ranking, com 94% de votos positivos contra apenas 6% de votos pela negativa. Segue-se a mulher, Marisa, e Leandro fecha o pódio. A concorrente que, na semana passada, tinha descido de 1.º para 3.º lugar, conquistou esta semana o 2.º, mas não conseguiu 'destronar' Pedro.

Esta semana, Ana Cristina também ultrapassou Liliana, que ocupa agora a 7ª posição. Na semana passada, a jovem tinha conquistado o 6.º lugar, depois de várias semanas a ocupar o fim da tabela. 

No fim da tabela, Bruno ocupa a última posição, com 91% de votos negativos e apenas 9% de votos pela positiva. Esta semana, Bruna está em penúltimo lugar, sucedendo Dylan, que ocupa a 10ª posição. Bruna começou as primeiras semanas muito bem posicionada, mas tem vindo a perder popularidade nas redes sociais. 

Pode ver aqui o ranking completo:

