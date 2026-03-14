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Vários milhares. Ex-concorrente do Big Brother Verão surpreende ao volante de Porsche de coleção

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O carro do ex-concorrente não passou despercebido.

Fábio Paim, ex-concorrente do Big Brother Verão surpreendeu tudo e todos ao surgir num Porsche. E nós temos as imagens do carro na galeria acima.

O antigo futebolista surgiu num vídeo gravado por Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão. Os dois conheceram-se no programa e tornaram-se inseparáveis. Nas imagens, pode ver-se um Porsche panamera 970. Este modelo já não é fabricado desde 2026, tornando-se um carro de coleção.

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Recentemente, Fábio Paim fez uma publicação no Instagram onde surge junto de Cristianinho, filho do seu ex colega de equipa, Cristiano Ronaldo. 

Na descrição da fotografia, o ex futebolista disse: «Continua a crescer e continua com a tua humildade.». Esta imagem está a dar que falar, pois Fábio Paim e Cristiano Ronaldo foram colegas de equipa no Sporting Clube de Portugal. A reviravolta que Fábio viveu no mundo desportivo já foi abordada pelo próprio ao longo do seu percurso no Big Brother Verão. 

Reality em direto?
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Agora, fora dos relvados, o ex concorrente do reality show da TVI teve o privilégio de se cruzar com uma lenda das camadas jovens do futebol. Esta imagem acarreta um valor sentimental pela proximidade que Fábio Paim já teve com Cristiano Ronaldo, quando os dois eram jovens e viviam o sonho do futebol, ainda no início de carreira.

Veja a publicação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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