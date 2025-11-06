Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Mãe de cinco filhos, Joana Taful atualizou as suas redes sociais com a ‘receita’ que usou para recuperar a forma física, depois do nascimento de Maria da Pureza.
A ex-concorrente começa por contar que, ao contrário das situações anteriores, teve um parto delicado, com uma cesariana de urgência, o que complicou a recuperação. Num vídeo com menos de três minutos, Joana Taful explica que procurou vários profissionais e fez alterações ao estilo de vida.
«Comecei a correr com o Tiago Reis da Silva que mudou os meus hábitos de vida. Fiz DIETA com a Danielle Milhão. Fui acompanhada pela Endocrinologista Carolina Lalanda», desvendou.
Veja aqui o vídeo com a explicação de Joana Taful.